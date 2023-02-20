張國榮紀念音樂會撞期　陳淑芬環球爭嘉賓有邊個一定冇份？

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，哥哥生前好友兼經理人陳淑芬將為他舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》，與此同時早前環球曾發行張國榮致敬大碟《REMEMBERING Leslie》，並於同一日舉行紀念音樂會，撞期鬧雙胞，主辦單位變相要「搶人材」，有指黎明、許志安與陳慧琳等已答應環球演出，而近日翻唱《偷情》的盧瀚霆@MIRROR，姜濤、曾比特、任暟晴都好大機會有份。



4月1日是巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，生前好友兼經理人陳淑芬前年已開始放風表示會為哥哥舉辦紀念活動，日前就開記招宣佈將於當晚在紅館舉行《繼續寵愛．二十年．音樂會》，音樂會將依照人生旅程及演藝事業分成4部分，概念來自哥哥名曲《春夏秋冬》，並由4位哥哥生前好友聲音導航。被問及嘉賓陣容時，陳淑芬哽咽及眼泛淚光說：「很多哥哥好友沒有事先過問名單便答允演出，而粉絲亦毫不猶豫買門票，大家對哥哥的寵愛令我非常感動。」

陳淑芬在《繼續寵愛．二十年．音樂會》上未有透露演出嘉賓陣容。

雖然嘉賓名單暫時保密，但原來哥哥生前所屬的環球唱片，亦有意在當日舉行非公開售票的紀念音樂會，豈非撞到「嘭嘭聲」？有指兩個單位搶嘉賓，而黎明、許志安及陳慧琳已答允環球邀請。

據悉陳慧琳已答允陳淑芬出席《繼續寵愛．二十年．音樂會》。

環球近日的《REMEMBERING Leslie》企劃，請得多位樂壇新生代翻唱哥哥的經典歌曲，率先推出的包括：MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）《偷情》、曾比特《有誰共鳴》、任暟晴《怪你過份美麗》，其餘作品將陸續推出，據悉參與歌手有ERROR、炎明熹、女團XiX、王丹妮、P1X3L、陳葦璇及疑似壓軸的姜濤，而這些歌曲亦將收錄成致敬大碟。

早前翻唱哥哥作品《偷情》的盧瀚霆，極大機會參與環球的張國榮紀音樂會。（YouTube截圖：universalmusichk）

早前陳淑芬就表示，Anson Lo不是《繼續寵愛．二十年．音樂會》演出者之一，因此他極有可能現身環球的音樂會。至於《繼續寵愛．二十年．音樂會》總監蕭潮順就向傳媒否應音樂會爭嘉賓，因兩場Show性質不一，紅館音樂會只是讓一班哥哥的家人、好友、歌迷十年一聚紀念哥哥，又謂：「我哋唔係以嘉賓知名度吸引人買飛入埸，又點會爭表演嘉賓？」

環球唱片近日的企劃《REMEMBRANCE LESLIE》，將未曝光錄音聲軌重新混音，推出全新版本的《無心睡眠 Sleepless nights Restless heart》 。（facebook：Universal Music Hong Kong）

此外，同日西九文化區自由空間亦有另一場由《HKT西九音樂節2023》舉行的紀念哥哥活動《異色煙火張國榮》，不過時間就在下午3點，演出者有衛蘭與關浩德。至於同一晚，還有竹翠公園舉行的《HKT西九音樂節：越流行》，晚間演出者有洪嘉豪、Gordon Flanders、王菀之、崔展鴻、呂爵安@MiRROR、陳卓賢@MIRROR；九展匯星Star Hall的《LOUD ON AIR慈善演唱會2023》，演出者有林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane、MC $oHo & KidNey；以及Zpecial於麥花臣搞的《Zpecial City Live》。因此，上述單位相信都可排除於兩場張國榮紀念音樂會的嘉賓名單。

請按下圖睇4月1日的各個演唱會：