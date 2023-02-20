試當真《今際之國》陳柏宇激似有栖　邊個神還原水雞似足本尊？

《今際之國的有栖》（今際之國的闖關者）系列在NETFLIX人氣高企，早前已有人開Post討論港版選角，陳柏宇、楊樂文、岑珈其、林明禎等榜上有名。近日YouTube頻道「試當真」綜藝節目「試玩毛」就製作一連5集的《今際之國的有J》，果然找來陳柏宇飾演男主角有栖，而爆肌露股的山下智久將由林家熙（Locker）扮演，但論相似度最高，水雞可謂神還原，網民更問：「是咪搵咗朝比奈彩本人嚟玩？」



Netflix人氣日劇《今際之國的有栖》（今際之國的闖關者）第二季去年底播完，雖然劇情被指冇上季咁好睇刺激，但收看率仍然不俗。YouTube頻道「試當真」不定期拍攝「試玩毛」綜藝系列，過往就曾翻拍《魷魚遊戲》，而將在23/2播出的5集，就以《今際之國的有栖》為主題，改名《今際之國的有J》，強調是史上最大製作，105%還原場景、造型和玩法，除一眾常設成員外，亦邀請到陳柏宇（Jason）飾演男主角有栖，與山崎賢人相似度極高，令人驚喜！

試當真仿照《今際之國的有栖》，拍攝《今際之國的有J》綜藝節目。（Instagram：trialanderror924）

昨日試當真率先放出一張齊人造型照，最有睇頭的除了Jason，還有Locker飾演的「梅花K」山下智久，以及神還原水雞的校花Angelina（趙君瑜）！

1.有栖良平——陳柏宇（原著：山崎賢人）

早在12月網上討論港版選角時，已有不少人提名陳柏宇（Jason）扮戇男有栖，結果果然許願成功，試當真找來Jason擔任今次主角，網民大讚：「幾有日本仔Feel！」另外有人提議搵埋其老婆符曉薇（Leanne）Cosplay土屋太鳳演的宇佐木柚葉，表示兩人有點似樣。

陳柏宇與山崎賢人對比圖。

2.水鶏光——趙君瑜（原著：朝比奈彩）

第一張背影預告圖出現時，網民已紛紛追問誰飾演性感小背心水雞，結果原來是落選校花Angelina，她本身已是手長腳長的高妹，跟身高171厘米的朝比奈彩酷似。網民驚嘆樣貌身材皆還原度極高，大讚好正，更問：「是咪搵咗朝比奈彩本人嚟玩？」

Angelina與朝比奈彩對比圖。

3.梅花K——林家熙（原著：山下智久）

Locker今次大犧牲，要除衫演出扮演關卡「梅花K」的Boss山下智久（山P），當然論大隻程度就不及山P，但網民仍然覺得他好型。原著中山P全程露股成為一大看點，究竟Locker又有冇忠於原著？答案是：冇，因為另一張著褲圖已經穿崩，明顯見到米色褲。

Locker在另一張造型照中，被發現有著短褲，不似山下智久般露股。（facebook：試當真 Trial & Error）

請按下圖睇其他角色：

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暫時只有「梅花K」有關的照片，網民亦關心其他關卡的角色，尤其是最後關卡「紅心Q」，由仲里依紗飾演的Final Boss加納未來，有人就提名江美儀、李紫昕、趙希洛、郭薾君、苑瓊丹、李施嬅等。