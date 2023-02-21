前棒棒堂敖犬陪女友上節目被小S推求婚　空姐發發靚女到爆

前棒棒堂成員莊濠全（敖犬）在台灣綜藝節目上公開向空姐女友發發求婚，敖犬女友發發是一名空姐，她早前與其他空姐一同被邀請上節目分享工作上的一切。敖犬說因為發發從未現身過任何節目，所以低調地陪同她拍攝節目，在拍攝期間，小S叫他出鏡並問起他們相識的經過。

前棒棒堂成員莊濠全（敖犬）在台灣綜藝節目上公開向空姐女友發發求婚。(ig圖片)

敖犬如實的說幾年前搭飛機到杭州工作，剛好搭中發發工作的飛機而遇上，從而被發發吸引了，所以主動與她交換聯絡。但他們十分少聯絡，直至去年因為社交平台的一個限時才重新聯繫上，之後的互動愈來愈多並相約出來見面。敖犬第一次與發發約會的那天剛好接到通告邀請，原先他是想以最佳的狀態去見發發，但最後因為相約了好友聚餐及接到通告，所以不顧是否最佳狀態便去見了發發。敖犬與發發首次見面便確認了對方的關係，敖犬說道當時正準備去友人的聚會，他還擔心不知道怎樣介紹發發。

敖犬如實的說幾年前搭飛機到杭州工作，剛好搭中發發工作的飛機而遇上，從而被發發吸引了，所以主動與她交換聯絡。(ig圖片)

敖犬與發發交往不久便大方認定對方是結婚對象，小S問到二人是否以結婚為前提交往，敖犬便說40歲來結婚算遲了：「雖然兩人沒聊過這麼深入的話題，但如果穩定的話是沒問題，只是不知道女生的意願。」敖犬突如其來的求婚宣言令全場尖叫，小S立即推敖犬即場向發發求婚，敖犬對求婚毫無準備，但他在眾人的鼓勵下向發發單膝跪下，深情地向女友說出一段感人的求婚誓言：「我們的再次相遇就像命中注定，交往近半年、一切都很契合，可以跟妳在一起是一件很幸福的事，如果妳覺得我還不錯的話，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」發發害羞點頭下嫁：「像是在作夢！」整個攝影棚充滿了甜蜜的氣氛。

小S立即推敖犬即場向發發求婚，敖犬對求婚毫無準備，但他在眾人的鼓勵下向發發單膝跪下。(網上圖片)

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