浪漫速成班︱盧允瑞出道三部作品即爆紅　獨特微笑唇遭質疑整容

韓劇《浪漫速成班》人氣持續上升，除了男女主角全道嬿和鄭敬淏外，飾演全道嬿女兒「南海伊」的盧允瑞亦因表現十分亮相而備受關注。盧允瑞看似演藝經驗豐富，原來這只是她的第三部作品，今天就來一同認識這位2023年最令人期待的新人。



《浪漫速成班》只是盧允瑞的第三部作品。（劇照）

盧允瑞生於2000年，今年23歲的她18歲以廣告模特兒身份入行，曾拍攝美妝及飾物品牌廣告，清純外貌早已少有名氣。其後盧允瑞於2019年加入MAA Entertainment成為高允貞師妹，並於2022年韓劇《我們的藍調時光》正式出道。盧允瑞的在出道作中飾演未成年懷孕的高中生，在李炳憲、金宇彬和申敏兒等大前輩主演群中，作為經驗最淺的一位的她成功以成熟演技突圍而出。

盧允瑞出道前已擔任美妝等品牌的模特兒。（網上圖片）

盧允瑞的出道作是大前輩雲集的《我們的藍調時光》。（劇照）

盧允瑞出道以來只拍過三部作品，包括Netflix電影《20世紀少女》和《浪漫速成班》，剛好飾演的角色都是高中生，因此被譽為新一代初戀系女神的接班人。不過人紅是非多，盧允瑞卻因上揚的嘴角的微笑唇而遭質疑曾整容。從她中學時期的照片可見，盧允瑞自少就擁獨特的微笑唇，絕對能證明是天生的美人胚子。

盧允瑞獨特的微笑唇不時被質疑曾整容。（網上圖片）

盧允瑞現實中是位高材生，主修美術。（IG/@rohyoonseo）

除了演技出眾外，盧允瑞現實中更是高材生一名。盧允瑞現時就讀韓國著名學府之一的梨花女子大學，主修西洋畫系的她開設了專門IG上傳親自繪畫的作品照，經常出入畫展難怪散發着一身高雅的藝術氣質。盧允瑞爆紅後已馬上獲各一時裝雜誌邀請，搖身一變升級成大勢的Fashion新寵兒，日後的發展令人期待。

盧允瑞爆紅後馬上成為各大雜誌廣告的新寵兒。（marie claire）