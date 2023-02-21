王喜收神秘女子性暗示　無視對方好身材直接擊沉

王喜前年由倫敦移居台灣生活，不時分享日常所見所聞，而且發帖相當大膽，敢言作風獲得不少粉絲支持，早前就Po出了入境時，做核酸檢測發生意外受傷流血的照片，想不到近日他收到一個身材惹火女子的性暗示，而王喜直接一句打沉對方，獲得網民紛紛讚好。

王喜移居台灣後，生活愜意。（王喜IG）

王喜在台灣生活，不時在ig分享日常點滴，除了談論時事要聞，他也有展示自己的健碩身材，大派福利圖。想不到卻因而有女子向他發出性暗示，該名女子ig頭像是一名身材惹火的美女，但未知是否她本人，她向王喜留言「我該怎麼做才能讓床上的男人滿意？」言論露骨大膽，充滿挑逗意味，而王喜固然不為所動，更在ig神回覆「請資深異性戀性工業前線服務員，幫幫這位異性戀者，謝謝。」王喜一句打沉對方，該名女子發出性暗示前，看來要好好了解別人的背景和喜好，無謂浪費時間。

收到神秘女子性暗示，但王喜毫不動心。（王喜IG）

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王喜做核酸檢測發生意外：