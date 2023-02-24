谷德昭45年前做麗的電視童星　肥仔舊照流出激似《愛回家》黃技安

現年57歲的谷德昭（谷導）做編劇、導演入行，後來在幕前客串，在《食神》、《少林足球》等電影留下令人深刻印象，近年做主持更廣受年輕人歡迎！不過有網友最近就發現他出現於70年代麗的劇集《三兄弟》，肥嘟嘟的他當時原來已經做童星，望落甚至比長大後更圓潤，有網友就指他撞樣《愛回家》的黃技安！



1978年，麗的拍了一齣86集的處境劇《三兄弟》，張瑛、許紹雄、潘志文等皆有參演，但原來當時13歲的谷德昭（谷導）也是小演員之一。近日有網友發現，谷導在《三兄弟》中飾演花名「豬油膏」的「朱志高」一角，肥嘟嘟好可愛！雖然早年睇周星馳電影時都知「肥谷」身型圓潤，但原來他兒時已是肥仔一名，比成年後甚至有過之而無不及！

谷導小時候已經是「肥谷」！（麗的《三兄弟》截圖）

片尾寫住谷德昭飾演朱志高一角。（麗的《三兄弟》劇照）

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網友對於這輯劇照感驚喜，有人說：「以為秦煌。」「由細肥到大，老咗又瘦返。」「由細到大都係一模一樣。」更有不少人說他跟《愛回家》的童星黃技安撞樣，又笑問：「姜濤？」「生不逢時，依家可以入男團做上弦。」不過，比谷導年長11歲的家姐谷薇麗本身亦是電影製片，76年加入麗的，因此在78年找弟弟幫手客串《三兄弟》也不出奇。

網友指兒時的谷德昭跟《愛回家》的黃技安（黃厚仁）好似樣！（facebook：林凱恩 Iris Lam）

盧宛茵（右）亦有份拍攝。（麗的《三兄弟》劇照）