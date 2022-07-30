爆谷一周︱鄭中基谷德昭重演《龍咁威》警訊　修長美腿被TVB封殺

喜劇電影演員兼歌手鄭中基，早前接受谷德昭主持的電視節目《爆谷一周》訪問，並於今晚（30/7）播出，一對相識多年的好朋友難得聚頭，更破天荒將節目帶到車廂中，並遊走香港各區，重遊舊地。

《爆谷一周》破天荒離開錄影廠，主持谷德昭與嘉賓鄭中基在車上開始節目，而這個想法居然是由鄭中基提議。（《爆谷一周》節目截圖）

重演《龍咁威》

鄭中基與谷德昭相識多年，最著名的合作作品莫過於2003年的電影《龍咁威》，由谷德昭執導，鄭中基主演，戲中不少精彩搞笑橋段，至今亦為觀眾津津樂道。而《爆谷一周》的車隊，便專誠將鄭中基與谷德昭帶到《龍咁威》「警訊」一幕的拍攝場地，還原當年「瑞士山區肺」騙案的精彩畫面。

谷德昭與鄭中基重遊拍攝《龍咁威》「警訊」一場的取景地。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭表示，當年選取該公園位置進行拍攝，主要因為接近拍攝「警署」的取景地，而且接近民居，在畫面上亦貼近真實的《警訊》。鄭中基當年要穿上空姐制服，一心以為搞笑，但在街坊伯伯眼中卻是尤物：「當時有好多伯伯圍觀，以為有靚女，好像將我當成『娜娜』一樣，原來『Happy伯』在那個年代已經出現。」

亦因為鄭中基雙腿修長纖瘦，所以在穿上絲襪與空姐制服後，遠看也頗容易被誤認為美女。當年鄭中基曾擔任港姐司儀，在泳池邊帶佳麗行，原來人人都著沙灘短褲，唯獨他被導演要求穿回長褲，「因為話我條腿修長過所有佳麗。」

鄭中基鮮見的認真一面

形象搞笑幽默的鄭中基，被認為玩世不恭，少有認真的一面。然而與鄭中基在電影上合作多年的谷德昭則爆料，指鄭中基竟然會為一件事，認真得連與朋友的「酒局」也會推辭。谷德昭指：「鄭中基最認真的時候一定與唱歌和音樂有關，他在開演唱會前絕對不會應約出來玩、一齊飲酒，就算為歌曲錄音，也不許朋友探班，我也只有在錄製電影歌曲時才真正見過鄭中基錄音的情景。」

鄭中基的形象搞笑又玩得，但一觸及唱歌與音樂，他便會一改玩味，變得十分認真。（《爆谷一周》節目截圖）

近年樂壇有不少新人出道，鄭中基漸漸榮升為前輩級別，亦曾透過電影等不同渠道與後輩接觸，提到能夠給新人的「貼士」，鄭中基表示：「新人們很多時候給自己太大壓力，唱歌時不似表演，沒有樂在其中。其實練習是唯一的方法，練習100次、200次、300次，直至自己時刻都能夠放鬆地演唱，而且依然樂在其中。」

鄭中基作為樂壇前輩，也慷慨分享自己唱歌的心得及對後輩的提醒。（《爆谷一周》節目截圖）

暴龍哥「鄉下話大師班」

而除了唱功的心得外，谷德昭亦提起鄭中基於電影《低俗喜劇》裡的角色「暴龍哥」，暴龍哥以獨特的鄉音及標誌性的節奏語氣深入民心，鄭中基便透露這把鄉音其實是效法當年一位電影界紅人「Ba叔」，亦即場教授「暴龍哥」鄉下話的竅門：「其實除了『歪音』之外，節奏亦非常重要，要特意拖慢、形成一個獨得的節奏，因為他要想一想某些字詞的廣東話發音，能肯定發音的部分則會講得快一點，所以會形成時快時慢的效果。」