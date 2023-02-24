「最美妃子」現身時裝週紅遍全網　張嘉倪冇修圖樣曝光驚艷網友

2023春夏米蘭時裝週正如火如荼舉行中，來自世界各地不同名人﹑明星獲各品牌邀請出席，其中在古裝劇《延禧攻略》中飾演順嬪有「最美妃子」之稱的內地女星張嘉倪，近日身穿一襲黑色長裙，梳着一頭柯德莉夏萍髮型紅遍全網，成為焦點的她屢登微博熱搜，即使沒有使用濾境真面目曝光，亦完全不影響她的顏值，狀態絕佳讓不少網友讚不絕口。

張嘉倪因為《延禧攻略》再次走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

身穿露肩黑色長裙，梳着柯德莉夏萍髮型現身時裝週的張嘉倪，整個人優雅十足，氣質滿滿，舉手投足都散發溫柔美。當然其工作室上貼的一系列美照，想必是經過修圖的，但網上卻曝光了她零修圖的模樣，可見當時的她皮膚緊致均勻有光潭，五官立體精緻，從側面看其臉部下顎線線條非常明顯，手臂纖瘦，與精修圖的分別相差不大，整個人看似相當完美，不少網友看見她的真面後都讚不絕口，直言她簡直是「顏霸」。

張嘉倪這身造型紅遍全網。（張嘉倪工作室微博圖片）

事實上，現年35歲的她已是兩子之母，不過其依舊保持少女身材，整體外型絕不像是人妻人母，完全不輸時下年輕女明星。而在去年11月其丈夫被爆疑似出軌，不過二人沒有就該事件對外作出任何回應，但她就在微博貼文留言：「愛得起，放得下。」簡簡單單六字掀起不少網友猜測。

真面目模樣。（影片截圖）

張嘉倪一家四口。（買超微博圖片）