譚仔太子爺老婆蔡天鳳Abby遭碎屍謀害　曾風光出嫁金器掛滿全身

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby（蔡天鳳）為本港名媛，，今日（24日）發現不幸被殺。今日下午人員於大埔龍尾村發現Abby屍首，並發現遭碎屍謀害。消息指，警方拘捕死者前夫的家人等3人。而早前警方於2月22日發布失蹤人口蔡天鳳資料，呼籲市民提供資料。Abby在下嫁譚仔太子爺Chris前曾有過一段婚姻，據悉，Abby當日原打算前往大埔科進路一學校接與前夫所生的女兒，但卻去向不明，及後有人報警求助。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。藝人Bob林盛斌曾在2016年擔任二人的婚禮司儀，當時Abby的金器非常多，風光出嫁。而Abby近年亦活躍於時裝界，不時到巴黎出席活動。而Bob回覆《香港01》時，表示極之震驚，感觸道：「真係好傷心！希望警方可以盡快緝拿兇手，繩之於法。」，而Abby4天前仍有更新IG。

點撃下圖睇Abby：

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