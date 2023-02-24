蔡天鳳碎屍案│名媛Abby Choi龍尾村被殺碎屍　警拘前夫家人等3人

28歲本港名媛蔡天鳳Abby Choi被發現在大埔龍尾被殺身亡。蔡天鳳經常出席時裝周活動，近日更登上時裝雜誌封面，與不少圈中名人相識。消息指，蔡於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡女經已遇害，循謀殺方向調查。

至今日下午，探員於大埔龍尾村發現蔡女屍首，已遭碎屍謀害。消息指，警方拘捕死者前夫的家人等3人，分別2男1女。



警方於2月22日發布失蹤人口蔡天鳳資料，呼籲市民提供資料。（警方網頁）

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。據悉，蔡原本前往大埔科進路一學校接與前夫所生的女兒，但卻去向不明，及後有人報警求助。

蔡的身高為1.55米，體重40 公斤，黃皮膚，尖面，啡色長髮。她最後露面時最後身穿白色長袖上衣、白色長褲、白色拖鞋，及攜有紫色手袋。

消息指，西九龍總區重案組昨日 （23日）接手跟進案件，認為案情有可疑，更不排除蔡女已遇害，立即展開追查，最終於今日下午在大埔龍尾村一單位內發現蔡女屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。