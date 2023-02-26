賭命為王2︱神枱級演員客串與影帝崔岷植對戲　必睇三大重點

Disney+原創韓劇《賭命為王》第一季開播時榮登收視榜首，第二季亦已於日前（15日）獨家上線，目前已播到第四集！新一季中除了有機會再見到三位好戲之人崔岷植、孫錫久和李東輝再次對戲外，有指劇情將更加緊湊刺激！



《賭命為王》第一季主要圍繞崔岷植飾演的「車武湜」，如何由低層一步步踏上賭王之路，煉成一位老練決斷又重情重義的江湖人物。而孫錫久飾演的「吳承訓」登場後，成為了與崔岷植匹敵的關鍵人物，觀眾都非常想拆解當中一眾主角之間複雜的人物關係。仍未開始追劇讀者，相信必定要留意以下三大看點！

崔岷植收放自如的超強演技令人目不轉睛。（劇照）

看點一：國寶級影帝崔岷植再現爐火純青演技

崔岷植相隔25年再接拍韓劇，相信觀眾也已在第一季中深深見識到他的細膩演技，包括他在面對敵人時的強悍自信、面對舊朋友失義時的失望和機會來臨時不惜一切地爭取等。這位國寶級影帝在第二季中將面臨更曲折離奇的人生，觀眾可期待一下他的表現。

《賭命為王》圍繞住幾位大男人，「男子情義」題材有韓劇中算罕見。（劇照）

看點二：韓劇鮮有大玩「男子情義」題材

《賭命為王》以黑幫為主題，當中包含了很多韓劇中罕見，男人間的「情義」和「對決」，隱約滲出荷里活黑幫電影的影子與味道。在眾多以愛情題材和以女性觀眾為主的劇集中，《賭命為王》尤如開拓了新的篇章一樣。

有消息傳出《模範的士》李帝勳將參與客串。（劇照）

看點三：神枱級演員將登場客串

《賭命為王》集合崔岷植、孫錫久和李東輝三位好戲之人，單論卡司已絕對是份量十足。有指第二季將會有一位神枱級演員登場客串，劇迷猜測《模範的士2》主角李帝勳，表示期待他會以甚麼角色出場。此外，官方也透露今季埋藏了大量轟動彩蛋，留待觀眾親自發掘。

《賭命為王》第二季已在Disney+上上架。（劇照）

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