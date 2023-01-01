賭命為王．專訪︱李東輝認合作崔岷植緊張　許城泰讚孫錫久英文好

由崔岷植、孫錫久、李東輝和許城泰等主演的韓劇《賭命為王》上週在Disney+開播，神級影帝崔岷植相隔25年再拍韓劇，單是陣容已充分壓軸於今年推出。早前三位主演越洋接受《香港01》訪問，分享了不少與這位大前輩合作的心得，直言是接下這部劇的最大契機之一。



《賭命為王》李東輝、孫錫久和許城泰早前接受《香港01》訪問。（Disney+）

《賭命為王》講述崔岷植飾演的「車武湜」是菲律賓的賭場傳說，可是卻意外捲入一宗殺人案，在人生的懸崖上，他必須要冒着生命危險進行最後下注。李東輝、孫錫久和許城泰則分別飾演他的最佳左右手「梁正八」、派遣到菲律賓追蹤「車武湜」的韓國警察「吳承勳」和總是想要踩着「車武湜」上位的「徐泰錫」，四人都有着相當鮮明的性格。

崔岷植相隔25年再拍韓劇，成為了三位接拍的最大契機。（劇照）

被問到接拍《賭命為王》的契機，三人一致同意因為有大前輩崔岷植的加持，所以沒有拒絕的理由。孫錫久表示自己最後加入，劇組在一直尋找不到合適演員的情況下邀請了他。當時他剛好完成另一作品正在享受休假中，收到邀請後馬上有了「就是它了」的感覺就欣然答應。李東輝隨即形容孫錫久就像本劇的關鍵牌一樣並講到：「幸好能有孫錫久，因為沒有任何一位比他優秀…」

孫錫久講到劇集有各樣各樣的角色，每一個都能與觀眾引起共鳴。（劇照）

這次與國寶級影帝崔岷植合作，相信眾演員經驗再豐富都會略有緊張，李東輝也坦於承認。他講到崔岷植在韓國的地位相當高，片場的確有些少緊張感，但幸好大家很快就緩解了氣氛，邊學習邊笑着完成作品，同時作為後輩從崔岷植身上獲得了很多。

李東輝坦言起初與前輩合作有些少緊張。（劇照）

《賭命為王》特別去到菲律賓取景，經過三個月涉及大量動作戲的拍攝後，許城泰笑言足足瘦了五公斤。他表示雖然菲律賓天氣特別熱外，但卻是一個充滿異國風情的國家，新奇的事物也十分多。孫錫久分享在菲律賓吃了很多美食，口味意外地與自己非常夾！李東輝則講到這次是他首次長時間離家，發覺沒有任何比家更好，自爆最想念家中那張睡床。

劇迷緊記要留意許城泰的一人Fashion Show！（劇照）

《賭命為王》集合犯罪和動作戲等元素，被問到最希望觀眾追看時留意的部分，許城泰提到孫錫久的英語能力，大讚他在劇中說出英文對白時流利又有型。李東輝也講到許城泰的造型也是看點之一，劇透他穿上各色各樣的西裝出場，簡直就是「人間彩虹」一樣，請觀眾期待許城泰的個人Fashion Show。訪問中三位完美展示出劇組之間的好感情，難怪他們也祈盼之後會否再有機會原班人馬合作。

《賭命為王》劇組感情極好，訪問時三位不時笑到停不下來。（Disney+）

《賭命為王》已經於12月21日開播。（劇照）

點撃睇《賭命為王》高清劇照：