Kayan9896 IG刪Locker合照　開直播有求必應惟拒答感情狀況？

YouTube Channel「試當真」開台以來盛產多對情侶，Kayan9896（吳家忻）與林家熙（Locker）就是其中一對！不過兩人自去年11月已甚少交流放閃，與以往作風大為不同，加上Kayan9896本月初被發現刪走IG上近乎全數與Locker的合照，惹來分手疑雲。昨晚（25/2）她開直播宣傳新歌，不斷被網民留言追問感情狀況，她本身全程無視，惟最終還是以一句說話巧妙回應。



Kayan9896（吳家忻）與林家熙（Locker）21年9月認拍拖後不時放閃，大方在社交平台曬合照、甜蜜互動，甚至經常以情侶檔身份做訪問和吸金。不過，兩人自去年11月尾打後都甚少交流，即使出國旅遊都分開去，網民又指Kayan9896暴瘦見骨疑受情傷，至本月初兩人更先後清走社交平台上的合照，只餘少量工作合照，令分手一事更加似層層！

Locker與Kayan9896於21年9月大方認愛，若兩人確實已分手，則拍拖兩年多左右。（IG@locker_94）

兩人最近期的合照已是22年11月，是kayan9896 IG僅餘的合照，而Locker亦沒有刪走這輯相，未知是否與合約問題有關。（IG@kayan9896）

kayan9896（左上戴太陽眼鏡）近月已沒有跟Locker出現在同一條「試當真」片，即使農曆年的大堆頭新片，兩人都冇同場，身在外地的Locker只在FaceTime中現身。

昨晚（25/2）Kayan9896在IG開直播宣傳新歌《Think I'm in love》Dance Performance Video，片中穿露腰裝的她，被網民說「太瘦喇！」「要食多啲！」直播中自爆體重約47-48公斤的她回覆說：「我唔係你哋諗得咁輕㗎！」指自己近來有食嘢，但拍MV前就三日三夜冇食飯。另外，有網民問她是否與試當真解約了，她則否認。

Kayan9896為拍新歌《Think I'm in love》跳舞片三日三夜冇食飯，很多人都心痛她太瘦。（YouTube@kayan9896）

Kayan9896對網民的提問及要求可謂有求必應、有問必答，貫徹友善傻更更作風，即使網民叫她扮賓妹、扮猩猩等她都一概照做，又應網民點唱要求，即時獻唱多首歌曲，不過惟獨對於與Locker或感情狀況有關的問題，她幾乎一慨無視。

Kayan9896一向冇偶像包袱，即使網民無厘頭叫她扮猩猩，她都照辦。（IG@kayan9896）

以往開Live時，網民都例牌會問：「Locker呢？」今次都一樣大把人問，甚至有人不識趣地表示很久不見二人放閃、問會否一起去旅行、可否拍攝情侶Q&A Vlog，但她沒有回應，即使很多人問起Kayan9896是否已跟Locker分手，她都沒有回答。直至fans不值大家一直追問她不想回答的問題，留言：「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」Kayan9896就覆述了這留言說：「大家可摸耳唔好叫Kayan講咁多感情嘢？」藉此拒談感情狀況。

兩位同屬9月生日，去年kayan9896生日時兩人仍有放閃，如今相信此情不再。（IG@locker_94）

請按下圖睇網友問題：

Locker其中一隻愛貓叫花生，Kayan9896亦經常照顧牠，以往開直播時網民都會問起花生在哪裡，昨晚亦有網民說：「想睇貓貓。」惟Kayan9896說：「想睇貓貓？我冇貓貓呀。」（IG@locker_94）

幸好，從直播中所見Kayan9896心情其實不錯，透露稍後將去東京旅行，當被問起近況和心情如何，她表示：「生活So far so good，我呢排日日都好開心呀！」她坦言自小就是樂觀派，即使發生任何不快事，隔天心情已轉好8、9成。不過，她又指自己寫歌靈感最澎湃時就是最傷心的時候，下首推出的新歌只用30分鐘就填好詞，因為那段時期很不開心，未知是否與分手有關？