東張西望丨新主持碩士學歷家境富貴　訪問蔡天鳳閨密爆喊唔識反應

蔡天鳳（Abby Choi）被殘殺及肢解烹屍案，轟動全城，《東張西望》連日用電話訪問Abby生前好友「豹太」，其中一位主持人是新加入《東張》的應屆落選港姐陳瑞菱（Reina），由於輪廓超突出，尤其豐厚嘴唇和筆直的鼻子，令人留下深刻印象。

落選港姐陳瑞菱加入《東張西望》。（《東張西望》截圖）

不過，陳瑞菱的主持技巧卻有待改善，早前訪問飯盒供應商的總經理及涉事的家長時，被評說話的高低起伏不夠，聽上去較沉悶；今次訪問「豹太」更幾乎不發一言，約5分鐘訪問內容全部發問問題被cut走，由配音講述案情，而陳瑞菱只有：「呀」、「唔」、「明白」和一句要靠字幕才聽到的「我很遺憾」。當時「豹太」因為太傷心，兩度在電話聲中傳來哭喊聲，陳瑞菱唔識畀反應，表現有點不知所措，嘴角露出尷尬微笑。

聽到豹太爆喊，陳瑞菱唔係太識畀反應，露出尷尬微笑。（《東張西望》截圖）

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25歲的陳瑞菱可謂才貌兼備，去年參選港姐已被視為大熱門，惜十強止步。陳瑞菱於英國管理學碩士一級榮譽畢業，而且家底豐厚，據稱媽媽擁約20間美容中心，傳曾贊助TVB節目《Vegas 360 x TVB》，當時更找來阿Bob 、孫慧雪拍廣告，但其後陳母否認，稱當日只是提供場地供TVB拍攝。

陳瑞菱於英國管理學碩士一級榮譽畢業，（IG@reina.suichan）

陳瑞菱曾經為媽媽美容中心做生招牌拍廣告，但卻 惹來變臉疑雲！因為陳瑞菱在廣告中，有韓式單眼皮媚眼、下巴尖尖；但一年後選港姐時，雙眼突然變大，望落更加炯炯有神，鼻子也比一年前的影片中較筆直，容貌更加立體，尤如外國名模一樣。

而陳瑞菱令人最印象深刻，就是肚皮上有一道長約一呎的疤痕，原因是她在英國留學期間發現一個21cm大的巨型脂肪腫瘤，經過手術後留下極顯眼的長疤痕。但她豪不介意展示手術後遺留下來的痕跡，經常穿上三點式泳衣或露腰運動放上社交平台，她揚言自已熱愛生命，並希望以自身經歷免勵大眾：「以我嘅生命去影響更多生命，有一個正面嘅觀念去睇呢個世界」。

陳瑞菱唔介意露出肚皮上的疤痕，並盼以生命影響生命。（IG@reina.suichan）

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