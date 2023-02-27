韓國女團Apink三月久違5年訪港開演唱會　門售明天公開發售

韓國女團Apink成軍12年一直人氣高企，組合早前宣布將舉行巡迴演出，並確定於3月26日來到香港舉行演唱會《2023 Apink FANCONCERT in Hong Kong [Pink drive]》。Apink事隔五年再訪港，5位成員準備了大量粉絲福利，香港粉絲絕對不能錯過。



Apink香港演唱會將於3月26日，假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。票價將分為$1,680（VIP）、$1,080和$680，所有入場觀眾都可以獲得香港限定小卡外，購買VIP及$1,080門票的觀眾亦有機會參與參觀綵排、歡送環節及獲得簽名即影即有，參與詳細內容可參考主辦單位宣布。演唱會門票將於2月28日，早上10時公開發售，粉絲緊記要盡時「撲飛」！

Apink香港演唱會將於3月26日舉行。

Apink為粉絲準備了大量粉絲福利。

Apink自去年推出專輯 《HORN》並以主打歌 《Dilemma》 橫掃各大音源榜及音樂節目一位後，成員都分別在戲劇、音樂劇、單曲和小隊活動中嶄露頭角，展現每位成員不同的面向，令大家眼前一亮。經過一年多的等待，Apink終於在上週宣佈五位成員將於4月合體，攜同最新迷你專輯回歸樂壇。