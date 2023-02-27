Ren崔珉起香港開騷苦練廣東歌　 最想同周星馳合作：少林功夫好嘢

NU'EST出身的Ren（崔珉起）昨晚（26日）在九展舉行《2023 REN FAN-CON : THE DAY AFTER IN HONG KONG》粉絲見面會，他表示本來2019年就打算來港開騷，但因疫情關係無奈取消演出，闊別四年終於能夠親眼見到香港粉絲，他直言像發夢一樣：「一踏出機場，覺得香港的風景變了很多，但唯一不變則是粉絲們。」



Ren對上一次來香港已經要數到2019年1月，闊別四年終於能夠親眼見到香港粉絲，他直言像發夢一樣。（趙允琳 攝）

Ren一開場即以跳唱歌《ROCKET POCKET》打頭陣，之後就以廣東話向香港粉絲打招呼：「大家好，我係Ren！」，兼賣口乖大讚台下位位粉絲都是「靚女」，氹得台下粉絲相當開心歡呼聲四起。他之後唱出自己的SOLO歌《Paradise》，又準備了一連串的cover舞台，落足力跳出泰民的《Move》、娜璉的《 POP! 》、NewJeans的《Ditto》和IVE的《Love Dive》。

Ren一開場即以跳唱歌《ROCKET POCKET》打頭陣。（趙允琳 攝）

落足力帶來多個舞台。（趙允琳 攝）

去到遊戲環節，Ren抽出台下粉絲所寫的問題逐一回答，被問到「最想與哪位香港藝人合作」，他毫不猶疑表示「周星馳」：「我真的很喜歡周星馳的電影，少林功夫好嘢！」Ren更特別為了香港的粉絲們特意苦練廣東話，唱出陳奕迅的《明年今日》，咬字雖然不算非常標準，但誠意搭夠，令台下粉絲深受感動，引起全場拍手歡呼。