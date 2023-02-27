東張西望｜寶琳後山發現完整野豬頭骨　疑曾有人捕殺及煮食

今日（27日）的《東張西望》繼續講到寶琳後山一個密林經常發出一些動物哀鳴聲，早前亦曾經播出有狗隻在後山誤中一些俗稱「山豬吊」的陷阱，報道引起附近的居民高度關注，證明他們近來聽到動物哀鳴聲是來自寶琳後山。

曾經播出有狗隻在後山誤中一些俗稱「山豬吊」的陷阱。(節目截圖)

昨日（26日）節目組請當日救狗的義工Kent帶他們上山一看，沿途都有不少的碎石及樹根，而且樹木長得又高又密，是一個天然的掩護。節目組發現山上有不同的捕獸器，懷疑後山有一個巨型的捕獸陣，有山豬吊及蓮花夾等，更有一些捕獸籠及大型儲物籠，堆滿了雜物，連食油及石油氣樽也有，估計現場有人進行烹煮。

節目組請當日救狗的義工Kent帶他們上山一看。(節目截圖)

節目組更發現有可疑人士出現，立即詢問該人士是否住在山上及有否見過有人在這裡捕捉野豬，可疑人士立即否認：「唔係，喺度玩之嘛，行山之嘛。」而可疑人士對之後的問題一概只回應：「喺度玩之嘛！」然後便自顧自的走回帳篷內。在山上沿路可以發現有不少的廢棄電器、食物等，更發現有一個門是用雲石製造的捕獸籠，捕獸籠約有1.5米X1米，而高度亦有1米，讓進入捕獸籠內的動物沒有機會可以逃走。

節目組更發現有可疑人士出現。(節目截圖)

再沿途上山發現不少的食物包裝紙及手套，懷疑有人在這個區域處理動物的屍體，除了有一型的捕獸籠外，亦有一些比較細小的捕鳥籠。Kent指當日上山時曾路過不少的養蜂箱，今次一看Kent發現私自搭建的養蜂場佔地相當大，有20至30個蜂箱。

再沿途上山發現不少的食物包裝紙及手套，懷疑有人在這個區域處理動物的屍體。(節目截圖)

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節目組在一個休息的地方發現一個也是私自搭建的水井，是自行用水泥建造，附近更有一些煮食用具、刀及灶頭，而且設備相當完善，有紙巾及勞工手套，一應俱全。節目組回程時在路上有驚人的發現，Kent發現了一隻野豬的頭骨，但只發現頭骨，沒有其他部分，因為若然野豬在這個地方自然死亡，身體其他部分的骸骨也會出現在這裡，所以他們猜野豬是被人捕殺分屍而棄置於此，由此證明寶琳後山曾經有野生動物在此被捕殺。