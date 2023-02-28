梁文禮遭商台停職獲網民抱不平　瘋狂派千五嬲洗板質問停工準則

梁詠琪（Gigi）於今年2月17日重踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會，商台DJ梁文禮在睇完Gigi頭場演出之後，便於IG story出post大讚Gigi在台上好靚。然而，他在他的私人facebook上卻狠批Gigi的演唱會，隨即引起軒然大波。梁文禮被外界批評他是雙面人，他其後更在電台節目中解釋事件，並發長文向Gigi道歉。其後梁文禮再被揭曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣，又指MIRROR「強姦張國榮作品」，商台於昨日 (27日) 中午就發聲明暫停梁文禮主持職務三個月。

自有關聲明發出至今日中午，大批網民已到該帖文下留言，目前更已吸嬲逾1550個，看來對商台今次處理手法感到不滿。該聲明post出了後，亦有一班網民到商台facebook其他新post下，以洗板式留言問道：「#商台請解釋停工的準則是什麼」，似乎是想為梁文禮抱不平。

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