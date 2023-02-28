梁文禮遭商台停職獲網民抱不平 瘋狂派千五嬲洗板質問停工準則
撰文：張嘉敏
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梁詠琪（Gigi）於今年2月17日重踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會，商台DJ梁文禮在睇完Gigi頭場演出之後，便於IG story出post大讚Gigi在台上好靚。然而，他在他的私人facebook上卻狠批Gigi的演唱會，隨即引起軒然大波。梁文禮被外界批評他是雙面人，他其後更在電台節目中解釋事件，並發長文向Gigi道歉。其後梁文禮再被揭曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣，又指MIRROR「強姦張國榮作品」，商台於昨日 (27日) 中午就發聲明暫停梁文禮主持職務三個月。
自有關聲明發出至今日中午，大批網民已到該帖文下留言，目前更已吸嬲逾1550個，看來對商台今次處理手法感到不滿。該聲明post出了後，亦有一班網民到商台facebook其他新post下，以洗板式留言問道：「#商台請解釋停工的準則是什麼」，似乎是想為梁文禮抱不平。
點擊睇梁文禮以往留言：
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DJ梁文禮私下批評歌手原來非首次？
梁詠琪個唱事件後，網友翻出梁文禮以往曾狠批陳奕迅黑面，更指MIRROR……
梁文禮以外，仲有邊啲名人曾被出賣私人社交帳戶截圖？
除了梁文禮，各地藝人如Jennie@BLACKPINK，徐濠縈、范瑋琪都曾被出賣，點擊觀看內容