梁文禮疑被截圖出賣　盤點私人社媒遭流出明星有人要清空好友名單

DJ梁文禮日前在私人Facebook狠批梁詠琪演唱會唱功欠佳，結果引起軒然大波，疑似被好友出賣，將其fb貼文「放料」。其實梁文禮並非第一位被公開私人fb/IG貼文的藝人，有位女星曾在私人fb揚言想自殺，更有位女星知道「瀨嘢」後，清空私人帳號所有「好友」，連老公都刪埋！



DJ梁文禮日前睇完梁詠琪（Gigi）演唱會，在公開的IG Story讚Gigi好靚，卻在私人Facebook批評她唱得差、入錯歌等，貼文被截圖流出，疑似遭人出賣。雖然Gigi大方回應事件，但梁文禮就陷入公關災難，被斥是「雙面人」，昨日在電台開咪時要為事件解畫撲火。其實不止梁文禮，過往亦曾有5位藝人的私人fb/IG內容被流出，只能說防人之心不可無！

1.徐濠縈

陳子聰2016年患上肝病，暴瘦60磅，老婆何超儀不離不棄，全面停工照顧，終於等到他身體逐漸回復。陳子聰出院後，徐濠縈（阿徐）就在私人IG貼上自己與兩夫婦的合照，即使不久後已刪除，但仍被截圖放料給傳媒，令陳子聰大病初癒的容貌曝光，有傳阿徐及超儀的友誼遭受重大考驗。

徐濠縈私人IG的陳子聰病後出院照流出後，馬上清空IG追蹤名單，連老公陳奕迅都冇得留低。（Instagram：hilaryxtsui）

阿徐在訪問表示自己被出賣，又說：「知道我呢個Account都係好朋友同屋企人，未試過出事，裡面有好多我個女由細到大嘅生活照，從來未試過俾人cap圖，今次好明顯係俾人出賣！」未能緝兇的她索性一下子清空好友清單，就連老公陳奕迅都冇得留低，幸好超儀接受了她的道歉，更反過來安慰阿徐。

幸好何超儀（右）相信阿徐不是故意，還反過來安慰她。（Instagram：josie_ho_chiu）

2.劉浩龍

容祖兒、劉浩龍（師兄）、何韻詩本來是好朋友，經常三人行，祖兒更曾與阿詩關係密切。但其後祖兒與師兄拍拖5年，據指男方與阿詩冇朋友做。即使祖兒與師兄18年承認分手後，三人關係仍然複雜，19年師兄在私人IG上載「MY JOEY」車牌的車尾相，隔空向祖兒示愛，還趁機爆粗鬧何韻詩，留言：「呢個世界好多壞人，例如何韻詩個X樣」，擺明不滿阿詩。

容祖兒與劉浩龍分手後，男方仍有在私人fb貼「MY JOEY」車牌。（VCG）

3.吳若希

吳若希（Jinny）早年經常是非纏身，有一次YouTuber司徒夾帶與Miss Hunny拍了段名為「娛樂圈的潛規則」的短片，內容是女歌手不務正業求包養，曾被指包養的Jinny就十分勞氣，未有指名道姓地在私人fb怒轟「好X侮辱！！！！」強調自己一直以正當工作賺錢養家，從來沒有出賣過自己尊嚴，卻因有班XX，將他人努力當作笑話，她才經常被誤解。

Jinny其後又灰心表示：「我成日諗唔明一件事，點解我行得正企得正，受傷嘅都係我？我真係唔明……」更激動留言：「我依家係想自殺死咗佢你明唔明？」好彩冇事咋！

吳若希不時在私人fb發表火爆言論，更曾表示想自殺。（Instagram：jinnyng）

4.Jennie@BLACKPINK

Jennie@BLACKPINK去年不斷有私密照流出，與BTS防彈少年團V拍拖，多張情侶照流出，例如兩人對鏡自拍、穿小熊維尼情侶裝、親吻額頭照、蜜遊濟州等。除了V外，還有她的出浴照、疑似前男友GD（權志龍）、Kai（金鐘仁）的照片。

雖然事件一直被指是駭客所為，但Jennie仍漏夜清空了私人IG追蹤名單，似是感到被出賣，不過300多個Post就未有刪除。

Jennie@BLACKPINK的出浴照及情侶照意外流出。（網上圖片）

5.范瑋琪

2020年疫情初爆發時，全球人民都人心惶惶，口罩等防疫用品需求急升，可謂一罩難求。當時台灣行政院長蘇貞昌宣布口罩禁止出口1個月，范瑋琪（范范）就在私人fb鬧爆蘇貞昌是「狗官」，並謂：「這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！」言論引起哄動！

沒多久范范就為言論公開發文道歉，表示自己無意造成社會紛擾，只是希望能多一些愛與關懷，但網友對她相當不滿，形象插水，被迫潛水多時，連帶老公陳建州都停工。