傳35歲鄭欣宜繼承肥姐6000萬遺產　陳淑芬首回應：她的愛無窮無盡

出身演藝世家的鄭欣宜（Joyce），爸爸是鄭少秋，媽媽是肥姐沈殿霞，自小已備受外界關注。2008年肥姐因病逝世，有指肥姐留下6,000萬遺產，但欣宜要年滿35歲才可動用。去年5月欣宜正式踏入35歲，外界一直盛傳她已正式繼承媽媽留下的遺產，不過日前肥姐生前好友陳淑芬就出面闢謠：「我可以非常確定這不是真的，我絕對有資格去證明這一點。」



去年5月欣宜正式踏入35歲。（IG@princejoyce）

肥姐生前好友陳淑芬澄清欣宜沒有繼承六千萬遺產。（影片截圖）

肥姐生前立下遺囑，欣宜必須在35歲以後才能動用和支配她所留下的遺產，在此之前，欣宜每個月只能從基金中提取2萬元生活費，據知肥姐是希望當時年僅21歲的欣宜不會因為得到遺產而荒廢。而在繼承遺產前，欣宜曾試過戶口只有26元， 之後她努力發展自己的歌唱事業，用實力證明自己，陳淑芬亦透露肥姐非常支持愛女：「肥姐是欣宜的第一號粉絲，她給欣宜的愛是無窮無盡的，大家也會愛屋及烏，也會把這些愛傾注給欣宜。」

肥姐一向好錫欣宜。（IG@princejoyce）

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去年欣宜終於年滿35歲，外界都將焦點放在欣宜立即升呢做半億富婆之上，但當時對於繼承遺產一事，欣宜經理人公司就表示不回應。據知欣宜在2009年以 「天立集團有限公司」名義，用980萬元購入西半山逾1,300呎豪宅，該單位已升值至約市值3,000萬元，欣宜亦不時邀請好友到家中飯聚。其實欣宜多年來一直在演藝圈默默努力，曾多次獲得女歌手獎項，今年年初她在《叱咤樂壇頒獎典禮》再次奪得女歌手金獎及「我最喜歡的女歌手」，成為連續兩年「冧莊」的女歌手，相當犀利！

實至名歸！（資料圖片）

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