吳亦凡二審找都美竹昔日閨蜜作證　李恩：我出庭對質更直接有效

內地男星吳亦凡在2021年因被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等事，同年8月份在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。而案件經過一審後，在去年遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。而隨着案件即將進行二審，他的代表律師卻找來都美竹的昔日閨蜜李恩當證人，二人有機會出庭當面對質。

吳亦凡一審後被判13年有期徒刑附加驅逐出境。 （《夏有喬木雅望天堂》劇照）

李恩透過微博發長文表示，自己在一個月前已同吳亦凡的代表律師有所確定，就關該案件即將會進行二審，她會親自出庭作供，她表示：「我會親自出庭作為本案的出庭證人當面和都小姐對質，之前都是提供口供作為證詞。但是我認真想過了，我覺得親自出庭和都美竹對質可能更直接有效。」她還爆料指出對方一開始只是想要一筆錢，認為其不應該利用大家的同情心，包庇自己的罪行，更指出她去虛構未成年的人設：「巧妙的避開了所有人的視線利用虛構的未成年身份刻意營造被害人人設，後又拿了人家五十萬後即刻去整了容，竟然還拿自己在整容醫院的照片，來假裝自己是個接受抑鬱症電擊治療可憐人，她不斷利用清純少女的身份來給自己的每一句話增加可信度。」強調她寫的每一個小作文都充斥着無數個謊言，可悲又可笑。

李恩表示會出庭同都美竹對質。（李恩微博圖片﹑視覺中國）

李恩還爆料指出當日都美竹去同吳亦凡喝酒的時候，身邊朋友明明拉着她走，但她似乎不肯走：「卻選擇了自己跑向别人的房間裝喝醉？為什麼在離開吴先生家的第二天就親口跟劉美麗說自己和吳先生談戀爱了？為甚麼當初找我幫忙的時候跟我說的只是自己被甩了想報復渣男？你的酒量到底是甚麼樣？我最清楚。但是你為甚麼向那些媒體和記者說，一杯酒就會喝倒？到底是甚麼樣？你身邊的人最了解。為甚麼身邊所有人都在戳穿你？和你分道揚鑣？而你卻依然每天在大眾面前假裝無事發生，你真的不累嗎？」不論結果是如何，李恩強調會盡自己的全力去完成該做的事，最後她強調表示：「吳先生會承擔他應承擔的錯誤，但是都小姐你也别想逃。」

李恩指出都美竹寫的每一個小作文都充斥着無數個謊言。（李恩微博圖片﹑都美竹微博圖片）

眼見昔日閨蜜李恩發長文，都美竹相隔一日就在今（28日）於微博表示:「首先，我從來沒有在一審及判決書上看到任何李女士的證人證言，她並不是與案件相關人員，希望大家不要被騙了。其次，這位女士也沒有資格作為證人出庭，請不要再拿我的事情炒作了，近期你對我的造謠及誹謗我已經通過正規的法律手段維權。」

吳亦凡案件即將進行二審。（《夏有喬木雅望天堂》劇照）

至於二人從昔日閨蜜分道揚鑣，據李恩早前指出是因為當初她多次在微博為都美竹發聲，之後她有遭到網暴，但對方沒有站出來為她講過一句說話，因此她覺得自己幫錯了人，更指出被其過橋抽板。