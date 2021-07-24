都美竹幕後寫手發文喊冤　強調自己追求正義不為錢　質疑警方不公

撰文：蘇國豪
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內地男星吳亦凡捲入桃色醜聞多日，近日北京朝陽警方已經作出了初步調查結果，查出了在金錢轉賬方面二人均被第三者劉某迢從中作梗詐騙，另都美竹在微博所上貼的文章，原來是有一名叫徐馳的男子幕後代筆撰寫，案中案事件掀起廣大關注。隨着事件真相快水落石出，徐馳23日晚間就在微博發長文道歉，並替自己喊冤，火速引來許多討論。

吳亦凡╮都美竹在金錢轉賬方面均被第三者劉某迢詐騙。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

徐馳在微博列出三大要點，第一點他向查證警方以表謝意，因為在調查過程中警方對待他的態度非常友善，幫他買煙﹑買外賣﹑安撫他的情緒還為他講道理進行思想教育等，覺得為警察人員增添了麻煩。

第二他向社會大眾道歉，因為發生這件事的確浪費了公共資源，特別現時處於河南災情嚴重之時：「在此，我向社會大眾道歉，向社會各個層級，各個機關單位，各個相關團體誠摯致歉。」

都美竹幕後代筆男子發文道歉。（都美竹微博圖片）

不過第三點話峰一轉他似乎質疑警方的調查，因為在警方發出的調查通報中，出現了「謀求利益」﹑「希望把對方打造成網紅」等字眼。但他認為總不能因為一面之詞就認定他在法律上的事實定義，覺得有一些先入為主的態度在：「我非常希望能得到一些解釋，有甚麼證據能證明我是因為金錢目的才和她合作的？」而且他強調做這一些事只是為了追求正義而已，為幫助一些性侵受害者：「真的不是因為錢才幫她做的這一切，徐某雖然是個男人，但男人也可以幫助女人去對付其他壞男人的。」不過不少網友對他的第三論點存在質疑，認為他在博同情而已，紛紛直言只相信警察。

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