吳亦凡騙少女過程被公開　都美竹︰加了微信就問你那年那月生呀？

內地男星吳亦凡去年被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等事，同年8月份在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。而昨（25日）北京市朝陽區人民法院一審公開宣判，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

吳亦凡一審判決已經出爐 。（視覺中國）

身為告發人的都美竹知道判決後，亦第一時間在微博貼文留言：「終於等到了！」獲得不少網友送上祝福並支持。而在該案件未正式作出判決前，身為當事人之一的都美竹是不能對外公開有關該案件的所有事情，但一審判決結果出爐後，都美竹隨後開直播同網友互動，在過程中她則透露被吳亦凡騙的細節，原來他是透過微博號去尋找心儀的女生。

都美竹開直播講被騙細節。（影片截圖）

都美竹在直播中表示：「他有一個微博號，然後天天刷微博，因為我一直在北京學藝術嘛，他可能就是刷到我了，他就跟他那個女經紀人說，去把她弄來啊怎麼怎麼樣，然後那個女經紀人呢就會跟我聯繫，他用這種同樣的方式，聯繫了好多女孩子。」當聯繫上了就互相加微信好友，都美竹表示：「加了微信之後就問你，你是那年那月生的呀？你身高體重多少呀？你有沒有談戀愛呀？然後就問這種問題，一開始我沒覺得不對勁，我以為這種情況應該是簽公司要了解的，常規操作吧。但後來真的細思極恐，就感覺他問這些可能都是為了後面做準備的，真的很恐怖。」

都美竹提醒大家要有防範意識。（影片截圖）

正因為吳亦凡透過女經紀人去聯繫，這個動作令到都美竹沒有起疑心，她最終赴約：「因為當時是一個女生跟我講，就他的那個經紀人跟我講，我們兩個單獨見面，她說的單獨就是我和她兩個女生見面，根本就不會考慮到會有任何危險性嘛，所以我才去了。去了之後發現是一個騙局，大家一定要防範意識。」這件事情相隔了許久時間終於有結果，亦令她感到開心：「今天我好開心，終於能出來講話了，之前是不能說任何跟這個有關係的。」而她亦有在微博發長文表示正義雖然遲但最終見到了，同時感謝中國法制幫助她：「我很感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。」

都美竹感謝中國法制幫助。（都美竹微博圖片）