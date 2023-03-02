黃聖依宮廷式豪宅全面曝光　裝修金碧輝煌客廳大過籃球場

前「星女郎」黃聖依早年參加綜藝節目《媽媽是超人3》的時候，局部曝光了其位於河北省保定市徐水區的豪宅內部，當時已經引起全網討論。沒想到近日她的富豪老公楊子，邀請網紅去其家參觀，全面曝光內部多個區域，客廳堪比一座籃球場，木雕金龍魚搶眼球，古董佈滿屋內等，整體裝潢金碧輝煌，宛如一座豪華宮殿。

黃聖依曾曝光局部豪宅內部。（黃聖依微博圖片﹑影片截圖）

從網紅拍攝的影片可見，一踏入黃聖依的家門就已經被震懾，門口空間廣闊一對花式鐵門大而華麗，宛如大型酒店式的門口。進到屋內更為誇張，裝潢金碧輝煌相當大氣，一眼看過去客廳空間面積堪比一座籃球場， 還擺放着一張桌球檯，旋轉式樓梯還掛着紅色彩條，相當奪目。

家門已經華麗十足。（影片截圖）

當網紅踏入客廳正中間的時候，他就「嘩」了一聲表示：「這個真的很氣派。」客廳吊燈華麗十足，地上擺放一張巨型紅色地毯，家具以中式木製為主，旁邊還擺放着不少花瓶﹑玉石﹑玉像等古董，想必價值連城。隨後楊子就展示飯廳位置，一打開門中間擺放的大型圓桌相當誇張，乍看之下起碼可以坐二十人以上，再配合巨型水晶吊燈，整體氛圍排場十足。楊子表示：「其實這個桌子只能到第三代。」因為他的家族是四世同堂，這一圓桌根本不夠坐的。

內部裝潢金碧輝煌。（影片截圖）

客廳擺放巨型木雕金龍魚。（影片截圖）

隨後鏡頭一轉網紅被擺放在客廳的巨型木雕金龍魚擺設吸引，該金龍魚雕刻得栩栩如生，要用兩張長木檯支擺着，有相當的重量，耀眼奪目。雖然該豪宅的設計以西式為主，不過有好多家具﹑擺設都充滿着古色古香，中西合壁非常特別。另外，他的家中還有一處專為小朋友而設的遊戲室，內裡空間廣闊，擺放着許多玩具，每一個室內空間都大得驚奇。該豪宅有三層樓高，據指有7500呎大如宮殿，沒有人帶路真的會迷路。

飯廳氣派十足呀！（影片截圖）

財力驚人的楊子除了演員身份之外，他還是「中國巨力集團副董事長」﹑「中國巨力影視傳媒有限公司的董事長」﹑出品人﹑制片人﹑收藏家，據傳其家族資產超過百億人民幣，個人資產亦傳有逾十億人民幣，所以黃聖依絕對是貨真價實的豪門少奶奶。

楊子財力驚人。（視覺中國）