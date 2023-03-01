55歲謝天華汲取醉駕教訓只小酌兩杯　曾酒後亂性狂咀TVB男監製

55歲謝天華出名是愛酒之人，相約朋友外出飯聚時，席間必定會飲酒助興，以往常不醉無歸，更試過被控酒後駕駛！

謝天華（視覺中國）

謝天華過往多次被拍到在聚會期間喝醉酒，更不時醉到腳步不穩，要兩、三位朋友傍住離場。2009年TVB劇集《學警狙擊》舉行結局宴，憑劇中「Laughing哥」 一角地位大躍升的謝天華心情開懷，暢飲一番後飲到醉醺醺，要由男助手攙扶下出門口，期間見人就攬，更酒後亂性，雙手捉住監製黃偉聲臉頰當眾咀嘴，令眾人大感愕然。他又試過被拍到醉後狂攬索女，幸而太太李天恩（Tina）大方原諒。

謝天華帶同太太一起為志雄哥賀壽。（陳順禎攝）

謝天華亦曾「飲」出禍，同於2009年因醉駕判囚六周緩刑，停牌年半及罰款近萬元，事後他亦以過來人身份提醒大家飲酒不要越界，以免累人累己。

隨住年紀漸長，年少輕狂逐漸遠去，謝天華近年收斂不少，日前有友人分享與謝天華飯聚照片，席間謝天華只小酌兩杯，手持半杯酒合照，雖然飲到臉紅紅，但從表情、舉動來看，謝天華仍然十分冷靜，沒有因飲醉出現興奮失控舉動，看來確實已汲取教訓、改過自新。不過仍有網友調侃謝天華道：「謝總又醉了」、「天華哥一直在醉的狀態」。

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