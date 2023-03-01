Jiso@BLACKPINK現身時裝周好大排場　文佳煐水原希子透視搶鏡

巴黎時裝周盛大舉行，雲集各地名人及時裝界代表，當中包括BLACKPINK的Rose和Jisoo，「神奇女俠」Gal Gadot、日本代表三吉彩花、水原希子、仲里依紗，另有章子怡。及黃聖依等。Jisoo現身時引起極大哄動，不過論性感度明顯就輸蝕比透視裝的文佳煐和水原希子。



巴黎時裝周已經開始，BLACKPINK的Jisoo和Rose分別現身，其中Jisoo出現時被大批傳媒重重包圍，寸步難行，幸好有奧斯卡金像影后Charlize Theron（查理絲花朗）出手護駕，一邊打開大褸掩護Jisoo，一邊與她聊天，又化身小粉絲表示提出想同Jisoo影相。

Jisoo無論去到哪裡，都被傳媒重重包圍。（視覺中國）

Charlize Theron原來是Jisoo的粉絲，更出手保護她。（視覺中國）

身為DIOR全球品牌大使的Jisoo以一襲紫色Low Cut裙登場，隊友Rose現身另一場Show時，雖然身穿大褸，但內裡卻非常性感。不過，講到最性感的就必數文佳煐和水原希子，兩人都身穿超薄透視裝，極盡誘惑，大為搶鏡。

Rose表面密實，內裡卻是低胸露腰裝。（視覺中國）

請按下圖睇其他女星的盛裝打扮：

此外，有報道指Jisoo獲優待，不僅可以行綠色通道，亦獲安排酒店住宿。相反章子怡不但要慢慢排隊入場，到場後靠邊站，更有傳她要自費住酒店。不少粉絲替她不值，叫她日後抵制巴黎時裝周。