BLACKPINK出席巴黎時裝周到處打卡　費達拿秒變小粉絲成功集郵

韓國女團BLACKPINK人氣強勁粉絲遍佈全球，早前四位成員Jennie、Rosé、Jisoo及Lisa一同獲邀飛到法國出席巴黎時裝周，連在球場上稱霸的瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）都自認是BLACKPINK的粉絲，見到偶像即把握機會集郵！



BLACKPINK的粉絲遍佈全球。（YG ENT.）

費達拿過去多數於Instagram分享日常生活與球壇點滴，當中大部分的合照都是與球員合影，昨日（28日）突然在Instagram公開一張與K-POP偶像的照片大受外界關注。照片中的費達拿表情羞澀地合着雙手站在四位BLACKPINK成員中間，隨後發文表示：「我的孩子說這肯定是一個Instagram貼文（My kids said this was a definite IG post）！」

費達拿與BLACKPINK合照，顯得相當害羞。（IG：@rogerfederer）

現時該貼文已吸引超過96萬人點讚，加拿大網球手Denis Shapovalov和美國網球手Coco Gauff更分別留言表示羨慕：「Hahaha yessss 😎」、「blink????」不少網民都問費達拿是不是「blink」（BLACKPINK的粉絲名稱），他則以一個調皮眨眼emoji回應。

費達拿暗示自己是BLACKPINK的粉絲，更貼心加上黑色和粉紅色的心心emoji。（IG：@rogerfederer）

另外，Jennie、Rosé、Jisoo及Lisa亦在IG各自分享自己在巴黎時裝周的造型照，四人不斷在不同的角落擺甫士，張張照片都美得猶如海報一樣。

Jisoo（IG：@sooyaaa__）

Lisa（IG：@lalalalisa_m）

Jennie（IG：@jennierubyjane）

Rosé（IG：@roses_are_rosie）

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