BLACKPINK出席巴黎時裝周到處打卡　費達拿秒變小粉絲成功集郵

韓國女團BLACKPINK人氣強勁粉絲遍佈全球,早前四位成員Jennie、Rosé、Jisoo及Lisa一同獲邀飛到法國出席巴黎時裝周,連在球場上稱霸的瑞士網球天王費達拿(Roger Federer)都自認是BLACKPINK的粉絲,見到偶像即把握機會集郵!



BLACKPINK的粉絲遍佈全球。(YG ENT.)

費達拿過去多數於Instagram分享日常生活與球壇點滴,當中大部分的合照都是與球員合影,昨日(28日)突然在Instagram公開一張與K-POP偶像的照片大受外界關注。照片中的費達拿表情羞澀地合着雙手站在四位BLACKPINK成員中間,隨後發文表示:「我的孩子說這肯定是一個Instagram貼文(My kids said this was a definite IG post)!」

費達拿與BLACKPINK合照,顯得相當害羞。(IG:@rogerfederer)

現時該貼文已吸引超過96萬人點讚,加拿大網球手Denis Shapovalov和美國網球手Coco Gauff更分別留言表示羨慕:「Hahaha yessss 😎」、「blink????」不少網民都問費達拿是不是「blink」(BLACKPINK的粉絲名稱),他則以一個調皮眨眼emoji回應。

費達拿暗示自己是BLACKPINK的粉絲,更貼心加上黑色和粉紅色的心心emoji。(IG:@rogerfederer)

另外,Jennie、Rosé、Jisoo及Lisa亦在IG各自分享自己在巴黎時裝周的造型照,四人不斷在不同的角落擺甫士,張張照片都美得猶如海報一樣。

Jisoo(IG:@sooyaaa__)

Lisa(IG:@lalalalisa_m)

Jennie(IG:@jennierubyjane)

Rosé(IG:@roses_are_rosie)

