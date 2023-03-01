清水健風俗店遭員工勒索5千萬日元　犯人曾是女團候補生

現年43歲的日本AV界天王清水健近年發展自己的生意，21年開設了女性限定的風俗店，不過上月他就被兼職員工竊取了載有大量客戶資料的電話，以此勒索他5千萬日元！



日本AV界天王清水健拍攝過萬部AV作品，前年8月他以「讓女性的性慾更自由」為概念，開設了女性限定的風俗店「スイートスポット」（Sweet Spot），不過近日他卻遭一名名為吉野麻里的兼職員工勒索，清水健向日本傳媒《周刊文春》承認事件，並說：「敲詐是真的！一名兼職女職員拿走了一部載有客戶和男公關個人信息的公司智能手機，以及辦公室鎖匙，並威脅我『想要就給我錢！』」

清水健是風俗店スイートスポット老闆，近日遭兼職員工勒索。（twitter：shimikenss）

清水健、男公關與那個令人熟悉的泳池。（twitter：shimikenss）

有指現年29歲的吉野麻里的夢想是做偶像，16年曾加入Alice Project公司，曾以候補生身份加入偶像組合「仮面女子」，但19年畢業離隊。自Sweet Spot成立至今一直在此工作，吉野麻里主要擔任接待、接電話等工作，上月中因工作態度問題被高層訓斥，怒不可遏的吉野於是在2月17晚凌晨鎖起公司的智能手機和鎖匙，並勒索清水健，指假若公司客戶的資料流出，將對Sweet Spot名譽構成影響，因此勒索清水健5千萬日元（約港幣288萬元）。清水健就事件向警方求助，並提供損壞報告等，最終日本警方於2月19日將吉野麻里遞捕。