AV作品被捧上神台　全因網民發現隱世古董　更獲清水健Fact Check

看AV居然發現稀世珍寶！日本有位網友對相當有研究，近日看AV女優扮演不倫人妻，沒想到在廚房的鏡頭，發現女主角摸的媒氣爐，是已經停產的夢幻逸品，將這個發現PO上網後，吸引大批網友好奇，更因此成為網路熱門話題。

網友K平時喜歡研究熱水爐，每次都會記錄電視上、動畫裡看到的熱水爐、媒氣爐型式，某日看AV上演H罩杯美人妻在老公面前搞不倫，在廚房任情夫揉胸，手緊抓媒氣爐邊緣。網友從這一幕發現，人妻摸的媒氣爐，是國際牌數十年前出產的媒氣爐，最大特色是點火和火力的調控，並非用一般的旋轉鈕，而是像IH電爐一樣用按鈕操作，而且現在已經停產，可說是相當珍貴的媒氣爐。

平常都會研究熱水爐的網友，看AV發現廚房有停產的媒氣爐，相當珍貴。（Twitter@kebiyama）

這個新發現意外掀起AV男優清水健關注，他留言透露很多AV拍攝的場所都是老房子，還拍下今天片場的媒氣爐問：「這台怎麼樣？」結果網友馬上比對出是林內的古董級型號！除了清水健，連拍AV的導演都加入討論，導演很開心原本不起眼的媒氣爐被發現，直說：「今後拍攝角度會盡量讓媒氣爐被看見。」由於專家、清水健、AV導演為AV中的瓦斯爐展開一番學術性交流，吸引大批網友來朝聖。

點圖看清水健、AV導演與網友討論▼

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