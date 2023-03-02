國外市場仍吃香范冰冰現身巴黎品牌晚宴　粉色蝴蝶裙艷壓全場

內地女星范冰冰在2018年捲入逃稅漏稅風波後，演藝事業就一落千丈，至今仍遭到全面封殺未能復出。雖則如此，但她在國外仍有市場影響力，最近憑主演韓國電影《綠夜》入選第73屆柏林影展「電影大觀」單元，在紅地氈上繼續大放異彩，霸氣十足。隨後她又馬不停蹄轉去巴黎，出席時裝周品牌晚宴，以一身粉紅色蝴蝶結裝示人，艷壓全場，讓不少網友讚不絕口。

范冰冰在柏林影展紅地氈上大放異彩。（視覺中國）

眼見范冰冰身穿一襲粉紅色大型蝴蝶結長裙，配上其白皙肌膚，整個人非常亮眼，再加上其梳着較為古典的髮型，整個人散發出高貴優雅氣質，雖然其已經41歲，但整個狀態完全不輸時下年輕女明星，不愧為有「范爺」之稱。

范冰冰現身巴黎品牌晚宴。（范冰冰工作室微博圖片）

而她亦有在社交網站上貼當晚的盛會美照，與有「台灣第一名媛」之稱的孫芸芸同框，她向來因為有美貌有才華而屢成為焦點，眼見其身穿銀色露肩裙現身，已經相當漂亮，但站在范冰冰旁邊秒被比下去，讓網友笑言她根本就是「合照殺手」，只有她出場其他人都暗淡無光。

范冰冰被讚是「合照殺手」。（bingbing_fan＠IG）

是次范冰冰出席巴黎時裝周品牌晚宴，邀請的主人家正是孫芸芸自創的品牌「YUN YUN SUN」，該品牌與時尚奢侈品電商LUISAVIAROMA合作推出聯名系列首飾，安排在巴黎正式發表，邀請不同名人﹑明星參與，不過大家的焦點似乎集中在范冰冰身上。