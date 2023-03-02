阮兆祥進軍內地市場人氣高企　自認內向熱愛唱歌：我不會放棄唱歌

不少TVB藝人看好內地市場，已慢慢將重心轉移北上發展，無論是在直播平台﹑影視圈等均做得有聲有色，現年43歲的王祖藍就是最佳例子。而近日他的好兄弟阮兆祥因為中港兩地全面恢復通關後，開始實行已延誤三年的大灣區計劃，所到之處無人不識粉絲紛紛要求合照，工作接踵而來，人氣相當高企。

王祖藍在內地發展做得有聲有色。（王祖藍微博圖片）

身在廣州的他日前已馬不停蹄投入拍攝工作，接受廣東電視台珠江頻道的邀請，在廣州街頭進行錄影時已獲不少粉絲認出，對於粉絲的要求他都有求必應，簽名﹑合照來者不拒，還同大家有說有笑，盡顯親民。而他在接受訪問的時候還盡訴心中話，原來他曾經是一個好內向的人：「我一直都有一個歌手夢，我以前是一個很內向的人，平時只會讀書，媽媽看我好像對甚麼都不感興趣，她就讓我去學唱歌，她自己也喜歡唱歌，雖然唱歌未必會成為我一份很主要的工作，但我不會放棄唱歌。」

阮兆祥現身廣州街頭大受歡迎。（影片截圖）

除了拍攝電視台節目之外，他還獲不少網紅邀請拍攝短視頻節目，還接受好朋友陳嘉佳的邀請做直播嘉賓，在平台上帶貨喜感十足，氣氛相當之好。他在微博表示：「這次廣州的行程接近一星期 ，除了做陳嘉佳 的直播嘉賓， 也接受了很多傳媒的專訪 ，亦跟不同的博主合拍抖音短片。往大灣區交流的計劃延誤了三年 ， 終於真正落地了 ， 期待有更多合作的機會 。大灣區 ， 我來了！」相信接下來他會頻頻在內地不同平台出現。

上小寶的直播平台。（阮兆祥微博圖片）