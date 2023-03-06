專訪｜楊英偉移民奧地利被問「黃定藍」感無奈：人一定要分顏色？

60歲楊英偉偕逾90歲老父、妻兒一家四口移民奧地利維也納，不知不覺已超過兩年，三年後便可申請永久居留。近日他回到香港，待上一個月再飛，促成訪問契機。訪問相約在楊英偉朋友在銅鑼灣開設的一間新餐廳，楊英偉一邊大啖油甘魚刺身，一邊侃侃而談奧地利生活，如同待在歐洲一樣Chill爆。說到當下不少人因政治原因移民，他放下輕鬆神態，認真地說：「唔好因為政治原因移民，你要睇吓嗰個地方適唔適合你生活，呢個係主因。」

攝影拍攝：陳順禎

訪問地點：CulinArt 1862



楊英偉近日回港受訪談移民生活。（陳順禎 攝）

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楊英偉：唔好因為政治原因移民

楊英偉2015年生萌生移民念頭，造訪奧地利5、6次，賣掉多個香港物業，終於2020年尾正式移居。他至今從未後悔，愈來愈投入及享受奧地利悠閒的生活節奏，現正籌備歐遊大計。

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

談及近年部分港人不適應移民生活，社交網上不時出現抒發移民愁緒或求助的討論，楊英偉很敢言，他認為移民最需要考慮是否可適應當地生活，絕非政治原因，他說：「我鍾意大自然、騎馬、游水、見到個天，花草樹木，我鍾意食麵包、生果、士多啤梨蘋果橙，我成個禮拜唔食飯都Ok嘅，但你係咪呢？朝早可能冇沙爹牛麵你已經翻檯㗎啦！同埋，一個禮拜我點都要見班朋友，吹吓水、飲吓啤酒呀，咁你移民後你冇朋友，或者要重新再建立，呢個就每個人衡量，而唔係好傻，用政治去衡量。」

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

移民最少預備5年生活費

許多人移民可說是「說走說走」，打算「船到橋頭自然直」，然而事實並非如理想般美好。撇除政治因素，移民須考慮個人經濟能力、當地法制、稅率等因素。提到早前一名27歲移英香港女生，疑不堪經濟壓力輕生，楊英偉亦有留意這則新聞，他不禁歎道：「你移民係冇晒朋友，唔同我，我成家去喺晒度，分別就喺度。我鍾意間屋，好舒服，地方又大，又有兩個洗手間、4間房，空氣又好，我返嚟一丁友，返嚟做咩？同埋嗰度冇茶記、酒樓、雲吞麵、魚蛋河、茶走少甜㗎喎，咁你得唔得呢？最慘係冇朋友，又要諗吓有冇經濟壓力喎！」

楊英偉愛歎西餐，他提醒移民後當地分分鐘沒有任何香港食物，未必所有人都能習慣。（陳順禎 攝）

楊英偉認為，移民至少要預備5年生活費，「當你一年生活費你5、60萬，當你一年使咗60萬，淨返240萬，你諗住搵工，冇！過多年搵工，都冇！淨返250萬你都驚啦。仲要諗你嘅工種嗰邊有冇市場。」故楊英偉再三提醒「真係唔好衝動」。

楊英偉奧地利屋企。（受訪者提供照片）

被問立場感無奈：黃同藍都會移民㗎！

說到「黃定藍」，楊英偉朋友得悉他要離開後，往往會問及這敏感問題，他常因此大感無奈說：「老實講，黃同藍都會移民㗎！同佢咩顏色冇關係㗎！同埋人係咪一定要分顏色呢？有啲嘢，我係認同民主嘅；有啲嘢，我認為中國做得相當唔錯嘅；有啲嘢我認為香港政府有委屈嘅，走咗啲路人哋唔接受嘅，喂！係每一件事都睇得立體啲㗎嘛，唔係企定一邊，呢邊就錯晒，嗰邊就啱晒，呢個世界唔係咁㗎嘛。」

楊英偉指黃同藍都會移民。（陳順禎 攝）

去年1月楊英偉移民奧地街報道出街後，遭到陌生網友洗版式人身攻擊，他仍記憶猶新，他數出多個留言如「你一家中新冠死啦」、「你個仔比鬼仔打」、「唔好返香港搵食」，楊英偉沒有放在心，反而惋惜一篇無關政治的移民報道，下方留言板變成「政治角力場」。

楊英偉與兒子一齊去行街市。（受訪者提供照片）

張婉婷事件「太一面倒」 讚張堅庭有智慧

這個自身經歷，令楊英偉聯想起早前引發社會巨浪的張婉婷事件。張婉婷用10年拍攝製作電影《給十九歲的我》，公映後女主角阿聆和阿佘撰萬字文投訴私隱、被偷拍等問題，又掀出張婉婷為政府「說好香港故事」計劃出謀獻策，引發連串風波。

張婉婷執導的《給十九歲的我》因涉及紀錄片紀錄片倫理道德問題，引發社會激烈爭議。（梁鵬威攝）

楊英偉不認識張婉婷，如大部分港人一樣默默關注事件走向，他不滿網絡意見「太過一面倒」，亦指反觀香港社會「唔同嘅光譜有唔同嘅可怕」。風暴之中，導演張堅庭出面發聲，社交網撰文認同紀錄片傷害了學生，贊同撤影，但也為好友作人格擔保，指張婉婷「為人天真」、「並非人格惡毒」，楊英偉十分欣賞，大讚張堅庭充滿智慧，「出嚟講返一個持平、正常嘅說話。」

張堅庭為好友作人格擔保，指張婉婷「為人天真」、「並非人格惡毒」。（葉志明攝）

惋惜「TVB出品」不被年輕人接納

至於早前批評舊東家無綫（TVB）劇集不合年青人口味，他澄清說：「好多人話我反骨仔，我而家唔喺度做，我唔係踩佢，我都係一個觀眾講自己嘅意見。」他稱讚TVB近年製作的《美麗戰場》、《金宵大廈》不錯，但惋惜「TVB出品」已不被年輕人接納，「無奈年輕人因為政治原因行先，而唔係質素行先，呢樣嘢我係為TVB感到可惜嘅。」

楊英偉睇《IT狗》。（受訪者提供圖片）

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