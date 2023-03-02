章子怡時隔3年亮相國際時裝周　着過季服飾被指待遇差：不如不去

Dior巴黎時裝周2023秋冬大秀於近日落下帷幕，章子怡、倪晨曦、韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，以及荷里活女星姬·嘉鐸（Gal Gadot）、查理絲·花朗 （Charlize Theron)等紛紛亮相，場面星光熠熠。



+ 1

今次是章子怡時隔三年再度亮相國際時裝周，因此備受矚目。她身穿Dior 白色襯衫搭配皮革鏤空裙，簡潔不失霸氣，女王氣質十足；而Jisoo一襲紫色Tube dress，披著及腰捲髮，溫婉迷人。

+ 4

然而，雖然章子怡早已在國際享有盛譽，但卻被不少網友指出，她在Dior秀場的「待遇」遠不及Jisoo。首先，章子怡的皮裙是2023早春系列，已算是過季產品，而Jisoo的禮服來自2023早秋系列，屬於超季服飾，就連內地新晉女星劉雨昕也是穿的2023春夏成衣系列的當季產品；其次，有指章子怡沒有專車接送，是行VIP通道進入秀場，Jisoo則乘坐專車到秀場門口，與品牌宣傳總監、LVMH長公主、太子爺坐在一起看騷。對此，有網友認為Dior區別對待中韓明星：「還不如不去，待遇又不好」不過也有網友表示很正常：「國際舞台真不是養老擺資歷的地方，紅你待遇就好，有國際影響力你待遇就好，其他都是屁」、「真的太現實了，過氣不如當紅，當紅比什麼都重要」、「時尚圈是最勢力的名利場」等。

+ 5

其實Jisoo是Dior全球品牌大使，囊括時尚領域與彩妝領域，而劉雨昕也是Dior中國區品牌大使，章子怡則沒有任何頭銜，可能因為這樣在造型及待遇方面有些懸殊。