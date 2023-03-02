蔡天鳳案｜最新被捕男子疑是鄭中基前助手　社交平台大量明星合照

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害烹屍，警方早前已拘捕五名疑犯，今日（2日）再拘捕一名41歲男子。根據報道，該林姓男子在一間租賃遊艇的公司工作，試圖幫助案中其中一名被告利用水路潛逃。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

男子被押返寓所調查。（梁偉權攝）

蔡天鳳案｜涉協助罪犯 最新被捕男子容貌曝光 任職租賃遊艇公司

最新消息，這名被捕人士疑似是鄭中基的前助手，翻查其社交平台，上面有大量與明星的合照。根據其他傳媒報道，這名男士曾於金牌大風工作，黃柏高是他的上司，因其個性，跟圈中人多熟稔，而且很得鄭中基歡心。

鄭中基回覆傳媒時表示，未能確認事件，但前助手於八年前離職後再無聯絡。

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