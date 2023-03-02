蔡天鳳案｜最新被捕男子疑是鄭中基前助手 社交平台大量明星合照
撰文：黃梓恒
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28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害烹屍，警方早前已拘捕五名疑犯，今日（2日）再拘捕一名41歲男子。根據報道，該林姓男子在一間租賃遊艇的公司工作，試圖幫助案中其中一名被告利用水路潛逃。
蔡天鳳案｜涉協助罪犯 最新被捕男子容貌曝光 任職租賃遊艇公司
最新消息，這名被捕人士疑似是鄭中基的前助手，翻查其社交平台，上面有大量與明星的合照。根據其他傳媒報道，這名男士曾於金牌大風工作，黃柏高是他的上司，因其個性，跟圈中人多熟稔，而且很得鄭中基歡心。
鄭中基回覆傳媒時表示，未能確認事件，但前助手於八年前離職後再無聯絡。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。