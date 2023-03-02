蔡天鳳案｜涉協助罪犯被捕男子容貌曝光　任自由攝師常與明星合照

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家及前家翁情婦等5人，至今日（2日）警方再拘捕一名41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。被捕男子於上環一間租賃遊艇公司工作，試圖收取約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路潛逃。

被捕男子今晚被警員押返青衣長安邨寓所調查，搜屋約45分鐘後離開。據其社交專頁顯示，他自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片。



被捕41歲姓林男子，涉嫌試圖收取約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路潛逃。

男子自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。

男子被押返寓所調查。（梁偉權攝）

西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫於晚上交代案情時表示，警方今午於上環區，拘捕41歲姓林男子涉嫌協助罪犯，鍾雅倫指被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。消息指，疑犯涉嫌協助一名被告潛逃內地。

消息指，男子今午於上環其任職的租賃遊艇公司辦公室被捕。據其社交專頁顯示，男子自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。

消息指，男子今午於上環其任職的租賃遊艇公司辦公室被捕。（梁偉權攝）