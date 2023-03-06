無綫財經主播好身材搶收視　新聞台林婷婷黎在山甜美長腿迎戰？

無綫新聞主播林婷婷日前在社交平台上載除罩相，美貌引起網民哄動，其實不少新聞主播都因外表而成為觀眾心目中的女神。以下就介紹幾位無綫新聞台以及財經資訊台的人氣主播，不論樣貌及身材皆是明星級！



無綫新聞主播林婷婷（Jacky）外型甜美，外貌有幾分似藝人譚凱琪，成為網民喜愛的新生代新聞小花之一。她目前在翡翠台和明珠台報道中英文新聞，近日口罩令取消，Jacky到地鐵車廂直撃香港「除罩」情況，她自己亦有除罩，網民就留言：「唔戴口罩靚過戴口罩，簡直是大美人！」其實去年林婷婷就已因著旗袍報新聞，展露曼妙曲線而引起熱話。

林婷婷在車廂除口罩，並以流利英語報新聞。（Instagram：jacky_lintingting）

林婷婷出生於台灣，來香港就讀過嘉諾撒聖瑪利學校、嘉諾撒聖瑪利書院、香港中文大學文學院英文系學士，畢業後她未有即時加入新聞界，反而是成為中學教師，至19年2月方加入TVB新聞，一開始是港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播。21年林婷婷以最高等級成績，修畢香港大學文學及文化研究碩士學位，同年底開始兼任翡翠台新聞主播。除了長相討好，口才流利亦是她上位原因之一，更有指她精通法文、日文等共五國語言。

林婷婷曾因著旗袍報新聞及天氣而引起哄動。（節目截圖：《無綫新聞》）

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除了林婷婷外，無綫新聞部還有上位及備受力捧的主播，如高級主播黎在山、周可茵，當然亦少不了「新聞部一姐」麥詩敏！

黎在山

高級女主播黎在山（Alpha）有「最美女主播」之稱，除了甜美笑容之外，模特兒出身的她更以183厘米身高、逆天長腿絕殺網友！Alpha中學時期就讀民生書院，17年於香港科技大學物流管理及工程學系畢業，有「科大之花」美譽。畢業後她加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，翌年轉跑道報新聞，11月底起擔任無綫新聞台主播，又先後主持《天氣報告》、《行行有好景》等，20年初升任為高級主播至今。

黎在山的九頭身身材，在新聞界絕無僅有！（《無綫新聞》截圖）

日前，黎在山在《行行有好景II》帶觀眾行荔枝窩，同時宣佈此為節目最後一集。（《無綫新聞》截圖）

雖然她絕少現身社交平台，IG亦設為私人帳戶，但偶然有舊照或其他人貼的生活照流出，都必定會引起熱話，連台灣傳媒都有報道這位「九頭身美女」。

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周可茵

周可茵（Yomi）一雙大眼睛仿似其標記，她IG充滿打卡照，擺甫士之熟悉度不輸模特兒。樹仁傳理系畢業的她先後做過三個新聞台，17年加入now新聞、其後跳槽到復台的亞洲電視，擔任經濟節目《贏家online》的主播，18年加入無綫新聞至今，現為高級主播。

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麥詩敏

剛31歲的麥詩敏（Gloria）有「新聞台一姐」之稱，她在無綫新聞部工作快8年，現為首席主播、總主播及總編輯，她畢業於香港科技大學工商管理系，15年加入無綫電視新聞部，任職互動新聞台主播及主持《天氣報告》、《星期日香港早晨》，18年升任《香港早晨》主播之一，又與專欄作家褚簡寧一同主持無綫新聞台資訊節目《睇新聞，講英文》。

2月27日生日的Gloria，生日正日仍堅持不放假，日前報道名媛蔡天鳳碎屍案時，提及法醫在警方檢走的湯煲內找到懷疑是死者的頭顱時，期間不停眨眼，之後有少少眼濕濕，情緒似乎頗為波動，網民心痛指這是人之常情。

麥詩敏報道蔡天鳳一案時，情緒頗為波動。（影片截圖）

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不過，無綫財經資訊台（85台）的主播近日亦急起直追，不再讓無綫新聞台（81台）的主播們專美。財經主播當中不乏身材姣好的代表，常因火辣身材引起網民關注，而且她們的生活照亦比81台主播的文青、知性、甜美風格更性感。



孫雪祺

18年加入無綫，有「翻版陳瀅」之稱的財經主播孫雪祺（Gigi），近日就因身材姣好成為焦點。她曾於東方衛視實習，15至17年間成為亞太第一衛視記者，同年於香港中文大學新聞系碩士畢業，於無綫5年間主持過《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等。Gigi不時在IG貼出低調性感照，如緊身衫、長腿、Tube Top等，好身材藏都藏不住！

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張晉

張晉（Lara）早前因火辣身材和性感打扮引起網民討論，她在《財經演義》中身穿超貼身連身裙和高跟鞋，令網友們根本不能專心看新聞！原來Lara 08年大學畢業於中國傳媒大學國際傳播學系，2009年畢業於香港中文大學全球傳播碩士，後於新城電台從事製作和主持，並於亞洲聯合廣播電視集團有限公司任職主播等，至2014年入職TVB做財經記者和主播，亦曾踩過界做天氣女郎。

張晉（Lara）強調自己不P圖！（IG@larajinzhang）

張晉（Lara）早前因惹火打扮引起網民討論。（網上圖片）

Lara對好身材亦不吝嗇，IG的生活照中不時有意無意露出性感一面，值得一讚的是，其IG個人資料欄表明：「照片只調色，不P圖，展示電視上更立體的我。」夠晒真！

曾曉婷

曾曉婷（Janet）是財經台《看出個未來》和《家居．築則》節目主持，散發青春氣息的她，被指樣貌酷似港姐何依婷，因而備受關注！Janet 15年畢業於浸大傳理系廣播新聞，及後曾到有線電視新聞部實習，再轉會TVB擔任主持和記者，入行5、6年左右。她會於IG分享泳衣照、小背心照，網民睇到「嘩嘩聲」！

曾曉婷（Janet）是財經台節目主持，被指與17年港姐亞軍何依婷好似樣！（資料圖片）

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