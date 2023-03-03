陳妍希罕公開北京住家　佈滿畫作鮮花乾淨到被質疑是樣板屋

台灣女星陳妍希給人感覺是氣質型美女，想不到她位於北京的家，無論裝潢﹑擺設都充滿簡單時尚藝術氣息，非常符合她的風格。近日，她接受內地家居雜誌的訪問，罕有地曝光了自家住宅，不過卻引來不少網友質疑是樣板屋，因為絲毫感受不到一些生活氣息的存在，但該雜誌方的工作人員就跳出來澄清，證明絕對是她的真實住宅。

陳妍希﹑陳曉在2016年結婚。（視覺中國）

從該雜誌拍攝的家居影片而看，陳妍希的家中設計以簡約風為主，一進門客廳牆壁位置掛有一幅巨型畫，相當吸眼球，各色各樣的家具充滿設計感，仙人掌沙發﹑不對稱小吊燈等，藝術感滿滿。隨後鏡頭一轉，來到飯廳位置同樣有一幅畫掛牆壁上，圓桌上擺放着鮮花﹑水果，在旁還有巨型金樹葉作為裝飾，整個吃飯的地方充滿雅緻氣息，非常舒服。

家中客廳掛有一幅巨型畫，相當吸眼球。（安邸影片截圖）

另外，從她上貼的照片可見，其睡房床頭位置亦擺放一幅畫，旁邊設有一小張木製櫃檯，擺放着不同的小擺設，不對稱的吊燈從上垂落，非常有設計感。而洗手間位置以白色磚瓦同大理石為主體，在洗手盆位置上有一塊大型鏡子，還有擺放着鮮花，乾淨十足，整體家居佈置温馨舒適。

飯廳充滿藝術氣息。（安邸影片截圖）

眼見她的家中有不少畫作作裝飾，處處充滿着藝術感，其實她曾經在綜藝節目上表示自己很喜歡買畫，有時候還會繞一個大圈叫老公陳曉買畫：「我可能很喜歡哪一個畫家，我就會找一些我喜歡這個畫家的風格，然後讓他選一張也是你喜歡的，然後拿一幅這樣的畫，我就當他是選禮物了。」

家中過於乾淨被質疑不像是有小朋友的家。（陳妍希微博圖片﹑安邸影片截圖）

正正因為其家中過於乾淨不像是有小朋友的家，完全感受不到一些生活氣息，再加上其老公陳曉是一個很喜歡宅在家的人，幾乎不出門，沒可能沒有生活痕跡，所以讓不少網友質疑是樣板屋。對此，拍攝雜誌的工作人員就親自上線回復網友：「是真正的家哦。」為陳妍希澄清。

陳妍希家中充滿藝術感。（陳妍希微博圖片）

而有網友亦跳出來為她說話，指出該住宅只不過是他們兒子小星星出生時的家，有許多成長記錄，不過之後他們已不住在這裡，而是搬去了新家居住，所以偏向沒有生活氣息的感覺。

陳妍希在家中拍攝。（安邸微博圖片）