今晚開放麥｜林曉峰內地走紅爆最嫉妒陳小春　因一個理由笑翻觀眾

現年52歲的林曉峰（阿Lo）自從在2021年北上參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後成功入屋，與圈中好友陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華組成「大灣區哥哥」，人氣急升工作接踵而來。而在近日的節目《今晚開放麥》中，他就大爆哥哥們的秘密，揚言他們嫉妒自己，只因兩個兒子長大了可減少擔憂。

林曉峰因為《披荊斬棘的哥哥》人氣急升。（林曉峰微博圖片）

在節目中，主持人問道阿Lo在大灣區哥哥們中最嫉妒誰，面對這條如此辛辣的問題，他並沒有迴避反而二話不說表示：「我最嫉妒就是陳小春，因為他的年紀差不多可以免費坐公車了。」引來現場觀眾哄堂大笑，事關陳小春再過5年滿60歲，有資格申請長者$2乘車優惠。

林曉峯最嫉妒陳小春。（影片截圖）

雖然他如此誠實表示嫉妒陳小春，但同時亦爆出他們其實是很嫉妒自己的，因為他兩兒子已經成年了，他表示：「其實我覺得我沒有嫉妒所有的好朋友，反而就是他們嫉妒我，因為我兩兒子都已經長大了，他們的兒子還是很小。」

林曉峰爆其實哥哥們都嫉妒他。（影片截圖）

正正因為阿Lo在壯年間與兩兒子的相處猶如朋友，好讓陳小春非常羨慕，他曾經在節目中表示亦想感受一下對方的生活：「他倆個兒子已經長那麼大了，那種無懮無慮的，那種我真的挺想感受一下，下班了跟兒子說『幹嘛』﹑『我就很忙』，因為我應該還有十年，才能到達那個地步，但我好奇，我很好奇。而且兩個小孩也很懂事的感覺。」

林曉峰兩兒子已經長大成人。（影片截圖）

目前陳小春55歲，他的大兒子陳胤捷（Jasper）目前10歲，小兒子只有3歲而已，待他們成年有一段時間，所以他曾經在節目《定義 2021》中，講出心中話想看着自己的小朋友成家立室，他表示：「我想看我兒子結婚﹑生子，這個是最好了。」他一邊想一邊大笑，想想也開心。作為高齡父親的他有這一些顧慮非常正常，所以他曾表示要好好鍛鍊身體，健健康康看到兒子成家立業。

陳小春想看兩兒子成家立業。（應采兒微博圖片）