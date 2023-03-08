林依晨26歲為還債6年狂工作捱到生腦瘤　術後狀況曝光：學會珍惜

許光漢近日憑著電影《想見你》在南韓爆紅，接著《關於我和鬼變成家人的那件事》在台灣上映僅9天就破億台幣，讓他成為全台最火熱票房男星。然而自從參加完米蘭時裝周返台，許光漢就因罹腸胃炎取消工作。他的前輩、「零負評女神」林依晨也曾因6年狂拍13部戲過勞長腦瘤，開刀後療養狀況曝光。



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18歲就入行的林依晨，當年為了替家中償還數百萬台幣債務正式進入演藝圈，當年一演出《18歲的約定》就爆紅，接連又演出《我的祕密花園》、《惡作劇之吻》、《天外飛仙》等劇，最高紀錄在短短6年間拍了13部戲。曾經6天6夜未闔眼的她因過勞操出病來，26歲那年被診斷出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術。

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而這次生病，成為林依晨生涯轉捩點，因深感動刀後體力大不如前，林依晨在休養的時間裡心境有所轉變，開始懂得放下不開心的事，並學會珍惜自己和身邊的人，在那時她更原諒了怨恨已久的父親。

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