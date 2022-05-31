圈中男女純友誼｜張敬軒王菀之如靈魂伴侶　林依晨結婚男閨密缺席

張敬軒王菀之的友誼，成為全城熱話：「幾年前你喺同一地方問我，如果下一世遇唔返我點算？我怕你唔記得，所以答多你一次，我會去搵返你！」，就連不是二人的粉絲也大為感動，男女之間到底有沒有純友誼，一直都是爭論不休的話題。



男女間有純友誼嗎？（《單戀原聲帶》劇照）

男女之間有純友誼？

長大後，有人覺得男女之間太親密，一定是曖昧關係，怎會沒有愛，又或是男生單戀女生，以「朋友」相稱留在對方身邊，「潮文」《謝謝你，這輩子做了我的張敬軒/謝謝妳，今生當了我的王菀之》作者寧若曦則以：比友誼更深，昇華成家人般的男女關係，超越愛情。

演藝圈不少女星，身邊都有個比男友更親的「男閨密」，或許，友情也像愛情一樣，沒分性別，你喜歡的，你親近的，是「他／她」，是他／她這個人，讓你安心、放心傾訴的人，而非男／女。

勝於愛情的友誼：王菀之&張敬軒（kcalfredchan＠instagram）

勝於愛情的友誼：王菀之&張敬軒

王菀之（Ivana）與張敬軒同為2000年代入行，相識已久，一直都是彼此的好朋友，甚至曾經傳出緋聞。

張敬軒更曾經立下誓言，如果王菀之 35歲前未結婚，他就會娶對方為妻，但其實兩人之間的情感早已超越男女之情。王菀之曾經在社交媒體上形容自己和張敬軒的關係「不是朋友， 不是情侶，是親人， 是靈魂伴侶」，他們的對彼此的了解不比情人淺。即使歌唱風格不同，他們也推出了合唱歌曲《友誼的小船》，用調皮活潑的方式唱出兩人的友情。

見證彼此成家立室：黃翠如&洪永城（guruhung＠instagram）

見證彼此成家立室：黃翠如&洪永城

黃翠如和洪永城分別也成家立室，但二人關係親密到，曾是觀眾眼中公認的一對，兩人一起由有線電視走到無線，一起主持旅遊節目，在熒幕前的合拍程度，讓人覺得他們關係曖昧，十分合襯。

大家已經有各自的伴侶，卻依然不改兩人的情誼，甚至曾經有網民為他們寫過一篇《我諗每個男人心裏面都有一個黃翠如》的潮文。而黃翠如回應她與洪永城「好friend」，會互訴心事，也會一齊去旅行，但大家心知彼此之間沒有發展機會，當看見對方找到幸福，他們都會互送祝福，好拍檔的地位依然不變。

如上輩子就認識的親密感：林依晨&鄭元暢（鄭元暢微博）

如上輩子就認識的親密感：林依晨&鄭元暢

林依晨和鄭元暢因合拍《惡作劇之吻》而結緣，在不少粉絲心目中，當年的湘琴和直樹是很合襯的熒幕情侶。兩人私底下不如劇集中擦出愛火花，但依然彼此最親密的朋友和拍檔。

林依晨接受媒體訪問時提及每次見到鄭元暢都感受到如上輩子就認識的親密感，而鄭元暢也直言早已視林依晨為家人。而在林依晨結婚時，他雖然不能親臨現場，但也拍片送上祝福，更送上超厚重的「人情」，台幣131400，祝願她能一生一世享受愛情的甜蜜。兩人在內地綜藝《非凡搭檔》中再次合作，節目中默契依舊，當林依晨對挑戰感到不安，他總是能第一個察覺，並且送上安慰，可以感受到兩人深厚而又單純的友誼。