7個大陸藝人不為人知的小怪癖「新疆維納斯」一日吃50包茶渣舒壓

撰文：女人我最大
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你有不為人知的小怪癖嗎？每個人的個性、喜好都不同，有著一些非主流的「小嗜好」也是人之常情，以下編輯就要來盤點7位陸劇明星的奇葩小怪癖，原來肖戰有置中強迫症？而有「新疆維納斯」之稱的女演員一天竟然可以吃掉50包茶渣！現在就一起來看看吧～

【圖輯】點圖放大了解「7位陸劇明星的奇葩小怪癖」👇👇👇

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一、肖戰：置中強迫症

因演出《陳情令》，《狼殿下》等劇集而廣為人知的陸劇明星肖戰，在成為演員之前其實是一位設計師，因此一直脫離不了看到東西就想「對齊」的職業病！在《慶餘年》中更被眼利的觀眾發現，有一幕是肖戰拉上門時卻發現門縫沒有置中，因此默默把門往中間撥了一下，「設計師肖戰的職業病」還因此曾經登上微博熱搜呢～

二、王鶴棣：緊張就會咬手指

眾所皆知，讓大家身患訣症的「月尊大人」王鶴棣，是一位戲裡戲外擁有超大反差的演員，螢幕上霸氣四射的他，私下其實是個古靈精怪的大男孩！有粉絲就發現當王鶴棣緊張時，就會出現咬手指的小動作，配上有點心虛害怕的眼神意外可愛耶～

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三、王一博：開燈睡覺

是偶像也是演員，有點不苟言笑的酷酷大男孩王一博，曾被爆料睡覺的時候一定要開燈，而如果和別人一起睡時，甚至會需要和對方有點肢體接觸才會睡得著，光看著一博那時時刻刻保持淡定的臉，真的很難想像他竟然會有這種怪癖！

四、戚薇：愛摳手到流血

戚薇在接受採訪被詢問到有什麼怪癖時，一秒回答：「我很喜歡摳手！」並表示她摳手時不僅僅只是讓自己有事情做，而是需要「摳到見血」才會讓她產生很安心的感覺，讓採訪的主持人大感驚奇，這個怪癖也是相當少見了吧～

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五、譚松韻：喜歡待在廁所

關於廁所的怪癖有許多種，比如有些人就只會在家裡上廁所，堅決不進外面的化妝室，而陸劇演員譚松韻就提過，自己回家後的第一件事就是帶上手機進廁所，一待就是一小時以上，原因是廁所給她一種私人世界的感覺，大家也有這樣的感受嗎？

六、古力娜扎：壓力大就會吃茶渣

當壓力大、或者遇到煩心事的時候，有些人就會化悲憤為食慾，以吃東西來紓壓！曾被譽為新疆維納斯的女神演員古力娜扎在上綜藝節目時，提到自己壓力大的時候會吃茶渣來排解情緒，其他來賓紛紛直呼超神奇，想不到娜扎又補充：「曾經一天吃過50包茶渣！」讓全部人都傻眼！

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七、李一桐：小時候愛吃牆皮

大家都知道小朋友好奇心重，看見東西就會想放進嘴巴吃吃看味道，出演過《射雕英雄傳》、《媚者無疆》、《狂飆》的女星李一桐，就在接受採訪時表示自己小時候超愛吃「牆皮」，雖然不記得當時為什麼會想嚐試吃牆皮，但現在回想起來只覺得當時的自己真是神奇呀～

看完以上7位陸劇明星的奇葩小怪癖，各位讀者有什麼想法呢？如果你有聽過比這些更奇怪的小嗜好，也歡迎留言和我們分享喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

《慶餘年》肖戰原來有一種強迫症？

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