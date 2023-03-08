周揚青否認與羅志祥復合後即豪曬身材 被網民批道德淪喪淡定反擊
撰文：聯合新聞網
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羅志祥的舊愛周揚青日前到峇厘島旅遊，解放超辣身材，她曬出多組比堅尼辣照，豪乳「美尻」全都露，更拍攝了旅遊影片，宣告以後會認真做自己，反擊過去旁人的批評指教。
周揚青透過影片發聲，透露這趟旅程最大的突破就是能夠大方穿上性感泳衣拍照，她說：「多年以來，我身邊的人一直都會告訴我『妳不可以太暴露』、『露溝是很難看的』、『女孩子就應該穿得怎樣怎樣』，甚至評論我的穿著是道德淪喪。」
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周揚青說：「很多事就是忽然想通了，就從今年開始，我想要好好做自己了，我不想為了滿足任何人的期待改變自己，人生就這麼一次，開心就是最重要的了，我要跟隨自己的內心，要讓自己閃閃發光。」
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周揚青認為，身體本來就是她的一部分，霸氣表示：「現在不展示，難道等我老了以後後悔嗎？不對，等我老了以後，我依然要自信地展示，即使我的肉鬆了、胸下垂了。」這次她曬出比基尼辣照，也收到許多善意的反饋，讓她內心充滿感動。
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