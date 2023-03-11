《金宵大廈》功臣過檔ViuTV開新劇唔輕鬆　葉鎮輝：仲趕過TVB

《金宵大廈》監製葉鎮輝與編審羅佩清由TVB轉投「Viu Original Studio」繼續合作，新劇《Food Buddies》今（10日）進行開鏡儀式，在接受訪問時他們都直言無論在viuTV 還是TVB，其實自由度相差不大。

《Food Buddies》舉行開鏡拜神儀式。（梁碧玲攝）

在接受訪問時，被問到在ViuTV 拍劇是不是沒有那麼趕，阿細就表示：「其實都唔係，仲趕過TVB。因為佢可能喺製作上面，以前TVB可能好大個Crew，有好多support各樣，但去到呢到相對地比較少，變咗係製作上面我哋會到處去搵好多唔同嘅人幫手，（好多時候要親力親為）係。」

阿細表示在viuTV 拍劇趕過TVB。（梁碧玲攝）

對比TVB多年的製作模式，外界都似乎認同ViuTV 的自由度比較大，問到兩位的時候，Ruby就率先表示：「我覺得就每個地方都有佢嘅限制，呢度佢個限制可能相對地資源少啲，但可能佢嘅觀眾層面接受的程度高啲，兩邊都係有難有唔難。」而在旁的阿細就認為差不多：「我就覺得其實差唔多，每邊都有佢哋自己嘅制度上嘅嘢，其實我哋喺一個免費電視台播得嘅，其實廣管局都有佢嘅限制，相對地都唔係爭好遠，只不過係可能劇種上面我哋可能會多啲編得意啲嘅題材。」

Ruby認為每個地方都有佢嘅限制。（梁碧玲攝）

而過去ViuTV 製作的劇集較多都是雷聲大雨點小，對此Ruby就表示：「其實都冇得擔心，收視從來都唔係話我哋可以控制，我哋都係盡力去做。我哋覺得劇都係有佢嘅，吸引到某一批觀眾，咁我覺得已經係一個成功，唔需要話好著重收視。」認為能帶出話題受到討論已經很好了。

《Food Buddies》一共有三個單元，三組男女故事。（梁碧玲攝）

《Food Buddies》是圍繞dating App為主題，而Ruby在創作上因眼見時下dating App如此流行，所以就有創作的想法：「我身邊好多朋友都係喺dating App搵到另一伴，發覺網上有好多都關於呢啲嘢，依家時下嘅人會去，一個幾得意嘅現象，會用呢種方法去成為一套戲所以不如試吓呢個題材喇！」該劇她只用了大概一個月時間就完成創作，一共有三個單元，三組男女故事。