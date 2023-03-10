坦承鍾意穩重才華型男生　衛詩雅認有玩交友App：可以搵到真愛

由前TVB《金宵大廈》系列黃金拍檔的著名監製葉鎮輝 （阿細）與編審羅佩清（Ruby）轉投「Viu Original Studio」後共同創作推出的新劇《Food Buddies》，今（10日）進行開鏡拜神儀式，一眾主要演員均有出席，包括吳肇軒﹑蘇皓兒﹑談善言等，其中衞詩雅（Michelle）在劇中有三段感情戲，與三位不同類型的男生談戀愛，對此她直言好開心，更因為拍攝該劇集而肥了5磅。

《Food Buddies》舉行開鏡拜神儀式.。（梁碧玲攝）

在劇中與三位不同類型的男生有感情戲的Michelle，在接受訪問時直言拍得好開心，被問到戲外鍾愛那一些類型，她二話不說表示：「戲內三位男生唐浩然﹑柯煒林﹑白只，如果話戲外我一定會揀白只，佢好有演員嘅魅力，總之你去到現場你見到佢就唔會離開到佢隻眼，你會覺得佢做戲好好，佢個把好慈性嘅聲好認真做嘢，所以你會覺得佢好有吸引力。（鍾意穩重有材華型）係呀！，我自己鍾意好叻。（戲外感情狀況點呢？）如果有好嘅新嘅感情狀況，我又覺得好穩定嘅，我再同大家講。」

Michelle在戲中有三段感情戲。（梁碧玲攝）

既然有三段感情戲，想必有不少親密鏡頭，對此她直言有，但想不到尺度會那麼大：「其實我第一次睇劇本嘅時候，一啲親密鏡頭講得好模糊嘅，真係要拍之前咁就解釋個場戲係點拍，咁我有少少嚇一嚇，呢部係電視劇嚟架喎，尺度可以咁大嘅咩？對我嚟講其實係大嘅，（自己尺度去到邊）唔劇透，我自己覺得係幾大。」雖然對電視劇尺度存在質疑，但她亦強調拍攝出來的畫面好看最為重要。

Michelle在拍攝劇集中肥了5磅。（梁碧玲攝）

而劇集除了以dating App為主題之外，還加入了不少美食的元素，Michelle為此更肥了5磅，令到她後期難以連戲，因為臉部變得圓圓的。再追問到相不相信在dating App找到真愛，她就表示：「可以搵到真愛，因為依家呢個年代其實大家都係上網嘅世界，同埋我身邊真係有朋友因為交友 App而識結婚，又係幸福，所以我係相信嘅。（自己有冇玩）我真係有玩過，但我玩嘅原因係因為我要拍《衞食攻略》。」因為原本他們有一個單元為《衞食男神》，所以想嘗試透過交友 App尋找不同的帥哥，雖然頭像是用Michelle本人，但幕後操作的人其實是一位男同事，不過在過程中她有進行篩選，所以認為自己有玩過。

另外，好朋友陳家樂將在下月舉行婚禮，身為兄弟團的她被問到目前籌備進度如何，她就表示：「「我咃傾咗少少服裝嘅嘢，但係真正出嚟開會就要等佢哋再得閒先。」