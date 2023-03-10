吳肇軒爆同蘇皓兒多親密戲　笑指談善言鍚人好大力

ViuTV即將推出新劇《Food Buddies》，今（10日）劇集就進行開鏡拜神儀式，其中三位主角談善言（Hedwig）﹑蘇皓兒（Chloe ）﹑吳肇軒在劇中是透過dating App而認識發展為三人行的情侶關係。而他們在接受訪問的時候，亦不畏言表示在交友App世界是可以找到真愛的。

《Food Buddies》進行開鏡拜神儀式。（梁碧玲攝）

在劇中發展成三人行情侶關係的他們，在受訪時被問到多不多親密戲份，吳肇軒率先表示：「唔少囉！我同Chloe多啲。」而在旁的Chloe就直言比較多親嘴鏡頭，其他比較親密的動作戲份，會以一個過場作交代。而講起親嘴吳肇軒就突然爆出Hedwig一個秘密：「阿談鍚人好大力架。」令到現場笑聲不斷。隨後她就作出解釋：「因為個場戲本身有衝動﹑慾望，所以抓住埋去嘴，（冇笑場？）好認真。」而當下在現場眼見他們拍攝這一幕戲的 Chloe就表示畫面好唯美。

三位相信在交友 App中會找到真愛。（梁碧玲攝）

既然劇集以dating App為主題，問到現實生活中有沒有玩過交友 App，吳肇軒就直認有玩過，表示以前同一班朋友在交友 App中找女生談天而已，而在旁兩位女生則表示沒有。不過對於在交友 App中能否找到真愛，他們不約而同認為是有的，Chloe表示：「其實有架喎，身邊有朋友係好正常嘅情侶關係，喺交友 App到識。」在旁吳肇軒則表示：「我都有啲條件好好嘅女仔朋友喺交友App到識到男朋友，我會形成個個男仔中獎囉。」而Hedwig就揚言有朋友因而成家立室：「我直情有朋友試過喺交友App識到， 之後佢哋結咗婚，生咗小朋友。」

Chloe在劇中同吳肇軒較多感情戲。（梁碧玲攝）

另外，提到Hedwig因為拍攝《打天下2》而受傷，目前康復進度如何？她就表示：「依家隻腳都行得走得嘅，如果可能大動作啲行得快啲就會戴返個護膝，我呢派都拍嘢冇時間睇物理治療，所以就唯有紮住先。 」而提到金像獎在下月舉行，對於影后寶座會不會看好一起在《流水落花》合作的鄭秀文，她就揚言各位女主角都演得非常好，似乎難以分出勝負，但吳肇軒就力撐好友袁澧林。