41歲Selina任家萱宣佈懷孕「同時生4粒子宮瘤」嘆：希望寶寶健康…

【Selina／懷孕／子宮肌瘤】41歲的Selina（任家萱）與圈外男友小徐做人成功，目前懷有身孕12周，她在Podcast節目「迎任而解」分享初期的不適症狀，包含便祕、汗皰疹、飲食習慣改變等等，雖然辛苦，但她感性的說：「即使這樣，還是希望寶寶健康，我也小心翼翼的呵護著寶寶。」



她說一開始便祕非常嚴重，軟便劑、浣腸都不見效果，加上有過在生理期期間一施力月經就出現的狀況，所以自己不敢用力上廁所；再來是汗皰疹，她說：「我沒辦法睡覺，因為一睡覺就體溫升高，皮膚都是毛囊炎，不敢吃藥、也不敢擦太重的類固醇。」其他還出現脹氣、嗅覺敏銳等狀況，她說：「現在喜歡喝茶、吃麵食、菜和水果，小徐愛喝紅茶，很得意說腰果遺傳到他。」產檢時也因體重增加2公斤，被叮嚀需多加注意。

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Selina透露現在腹腔東西很多，甚至有4粒子宮肌瘤：「健檢時發現的，有顆大到4公分，可能跟現在的腰果差不多大，但還好，大家不用太擔心，醫生有說我長肌瘤的位置不會影響到小孩子，算是很幸運。」

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