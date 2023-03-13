41歲Selina任家萱宣佈懷孕「同時生4粒子宮瘤」嘆：希望寶寶健康…
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【Selina／懷孕／子宮肌瘤】41歲的Selina（任家萱）與圈外男友小徐做人成功，目前懷有身孕12周，她在Podcast節目「迎任而解」分享初期的不適症狀，包含便祕、汗皰疹、飲食習慣改變等等，雖然辛苦，但她感性的說：「即使這樣，還是希望寶寶健康，我也小心翼翼的呵護著寶寶。」
她說一開始便祕非常嚴重，軟便劑、浣腸都不見效果，加上有過在生理期期間一施力月經就出現的狀況，所以自己不敢用力上廁所；再來是汗皰疹，她說：「我沒辦法睡覺，因為一睡覺就體溫升高，皮膚都是毛囊炎，不敢吃藥、也不敢擦太重的類固醇。」其他還出現脹氣、嗅覺敏銳等狀況，她說：「現在喜歡喝茶、吃麵食、菜和水果，小徐愛喝紅茶，很得意說腰果遺傳到他。」產檢時也因體重增加2公斤，被叮嚀需多加注意。
【圖輯】點圖放大看Selina（任家萱）IG公佈的懷孕照及更多近照👇👇👇
+23
Selina透露現在腹腔東西很多，甚至有4粒子宮肌瘤：「健檢時發現的，有顆大到4公分，可能跟現在的腰果差不多大，但還好，大家不用太擔心，醫生有說我長肌瘤的位置不會影響到小孩子，算是很幸運。」
【同場加映】林志玲47歲產子全城祝福 圈中廿位40歲以上高齡產婦搵命博生B（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+39
迪麗熱巴分享中空性感晚裝 肚腹平坦打破有孕傳聞孫慧雪成美胸代言人 分享保養心得：懷孕前後都要做胸部按摩陳凱琳誘惑角度曬超性感唯美孕照 網民心心眼：今年追個囡囡啦孫慧雪洗版式曬唯美孕照 展現為母則強決心︰肥唔肥，生完先調理張繼聰謝安琪罕合唱網友讚「耳朵懷孕」 釗鋒：浴室幾大先參得賽孫慧雪陀第2胎孕肚巨得誇張 輕紗拍唯美孕照曬豐滿身材
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】