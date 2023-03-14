29歲吳千語晉升上流社會同名媛飯聚　出身草根父親沙田斬叉燒養家

現年29歲的吳千語（Karena）曾與林峯拍拖5年，分手後戀上「百億富三代 」施伯雄（Brian），至今拍拖已達4年。近日兩人傳出婚訊，及後吳千語急急出面澄清，指仍未拉埋天窗。

吳千語。（Instagram@karena_ngs）

雖然吳千語仍未入門，但已成功晉升上流社會。近日她參與名流聚會，席間除了有施伯雄外，更有豪門少奶「恒生新抱」何倍倩（Anina）、名媛馮余慕莊、主力地產發展富德集團公子Edwin Pun、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，各大名流聚會上都能看到他們的身影。

吳千語生日，男友施伯雄上貼合照慶祝。（施伯雄微博圖片）

吳千語穿上一身露肩黑色晚禮服，美貌出眾，貴氣十足，在多張合照中均站在中心位置，與身邊的名媛肩貼肩，十分親密；吳千語輕鬆自若，看來已成功融入名流聚會。不少人大讚吳千語擁有頂級美貌，氣質優雅，在一眾名流之中毫不遜色。

吳千語現身名流聚會。（IG@anina_ho）

吳千語出道以來家庭背景一向保持神秘，有報道指她出身屋邨，父親在沙田沙角邨內菜市場斬叉燒，母親則是家庭主婦。有指吳千語媽媽從小栽培女兒要走向上流社會，16歲入行後吳千語常孖富二代到夜店玩，對此吳千語從未回應。吳千語戀上林峯後，行頭幾級跳，住豪宅、揸跑車兼買名牌；及後與施伯雄相戀後，吳千語一改高調拜金生活，私下穿着變得樸素，出行也是坐經濟艙。

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