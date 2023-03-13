黑暗榮耀2︱四角色選角大揭秘　車珠英怒鬧導演獲「崔惠程」一角

Netflix《黑暗榮耀》第二季自開播起依然佔據多國的排行榜一位，觀眾大讚每位演員都演技精湛外，每個角色猶如度身訂造一樣適合。不少劇迷都非常好奇《黑暗榮耀》的選角故事，今天就是為大家介紹其中四位。



車珠英竟然艦靠講粗口獲得「崔惠程」一角？（劇照）

1.「崔惠程」車珠英飾

車珠英在劇中露點一幕備受討論，雖然事後已澄清是替身但仍話題不斷。她接受雜誌訪問時曾講到，參加了試鏡超過兩個月都未有收到消息，於是帶着怒氣找導演對質。當時導演問起車珠英的心情時，她甚至以粗口回應，讓她非常後悔。結果車珠英當天就收到通過的電話，相信導演就是看中了她的態度和懇切！

「李蓑蘿」簡直就像是金赫拉的人生角色一樣。（劇照）

2.「李蓑蘿」金赫拉飾

金赫拉在劇中飾演藥品中毒者「李蓑蘿」獲大讚出神入化，原來她起初覺得「涎鎮」一角更適合自己，所以沒想到最終被選角成「蓑蘿」。有指金赫拉準備試鏡同時正在開辦畫展，於是第二次試鏡她向導演展示了幾張畫作，隔天就收到通過的消息，意想不到等憑天生的藝術天份被選上。

金建宇經常演反派，但私下個性非常活潑開朗。（劇照）

3.「孫慏梧」金建宇飾

金建宇飾演的「孫慏梧」雖然慘死，但成功讓他知名度大增。編劇曾分享首次金建宇時，一眼就從海量的試鏡片中相中他，是獲全場工作人員一致通過的演員。有指金建宇私下個性活潑開朗，與角色的兇惡性格完全不同，可見他的演技有多出色。

辛叡恩看來很壞的笑容，相信令不少觀眾感到心寒。（劇照）

4.少年版「朴涎鎮」辛叡恩

辛叡恩被指與飾演「朴涎鎮」的林智妍神同步，不論神情和五官都有幾分相似。辛叡恩在節目中分享過，由於她很喜歡安吉鎬導演的作品，所以當時一聽到消息就馬上去試鏡。見到導演當時，辛叡恩自然露出了開心又高興的笑容，結果就因看起來很壞的笑容而通過試鏡。