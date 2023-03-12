黑暗榮耀2結局︱宋慧喬復仇計劃成功　殺死「孫慏梧」真兇大反轉

《黑暗榮耀》第二季已於Netflix正式上架，劇迷苦等數月終於要迎來宋慧喬復仇大計的最終章，甚至有人不惜請假只為一口氣追完9至16集。劇情來到後半部，霸凌五人幫各自的下場也逐一公開。



以下含有劇透，未看者請按下連絡結速逃！！

黑暗榮耀︱第二季最新劇照公開 宋慧喬復仇霸凌五人幫計劃引期待

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓

《黑暗榮耀》第二季日前正式開播！（Netflix）

《黑暗榮耀》第一季結尾講到金建宇飾演的「孫慏梧」，因知道了當年「尹昭熙」的死亡真相後逐一聯絡加害者，最終自己惹禍上身慘被殺害，兇手身份終於在15集公開。正當觀眾以為是林智妍飾演的「朴涎鎮」與「孫慏梧」發生爭執時用酒樽撃斃他時，16集卻大反轉揭曉最終令「孫慏梧」喪命的竟是過去同樣是受害者，一直在「全宰寯」店鋪打工的「京蘭」！

「朴涎鎮」原來並非「孫慏梧」最致命的殺人兇手！（Netflix截圖）

真正殺死「孫慏梧」的人是「京蘭」，但她與宋慧喬決定一世保守這個秘密。（Netflix截圖）

當時「京蘭」在房間內聽到二人爭議，隨後走進房間時見到奄奄一息的「孫慏梧」。此時她回想到過去被性侵的慘痛經歷，於是下了最致命的一撃。由於「朴涎鎮」不知道「京蘭」曾出現在現場，於是她順利成章被裁定為殺人兇手，直至宋慧喬前往探監時她才似乎發現並非如此。宋慧喬探監時講到希望「朴涎鎮」一生世活得冤枉無比，同時也狠毒地祝福她長命百歲，長久地活在監獄的地獄中。

「朴涎鎮」的下場就是成為了代罪羔羊。（Netflix截圖）

宋慧喬與林智妍對戲這一場時演技大爆發。（Netflix截圖）

除了「朴涎鎮」和「孫慏梧」外，其餘三人同樣下場慘重，有人被判入獄，甚至有人從此下落不明，對於宋慧喬來說可算是復仇大成功。宋慧喬在一切計劃完成後打算自殺，幸好李到晛飾演的「朱如炡」媽媽及時趕到阻止，她希望宋慧喬能幫助其兒子從地獄走出來。於是宋慧喬繼續成為李到晛的劊子手，替他進行下一輪復仇。

宋慧喬這一句長命百歲顯得特別狠！（Netflix截圖）

宋慧喬最終沒有自殺，決定成為李到晛的劊子手。（Netflix截圖）