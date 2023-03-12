黑暗榮耀2︱觀眾公認三大最好戲演員　宋慧喬李到晛演技都唔夠嬴

Netflix《黑暗榮耀》第二季開播後一直話題不斷，同時成功進佔了香港排行榜第一位。有韓國觀眾選出了劇中三位公認最好戲的演員，就連男女主角宋慧喬和李到晛都不及此三人搶鏡？



宋慧喬和李到晛雖然表現同樣出色，但始終不及這三位？（劇照）

《黑暗榮耀》是近年難得獲得演員全員好評的作品，不論是宋慧喬、李到晛、霸凌五人幫或河度領，觀眾甚至大讚就連童星及小狗都演技出眾，每人都成功深刻地演出角色的人設。其中有三位演員則成為了公認最好戲，能夠用「特別瘋狂」的程度來形容。

林智妍令奸笑令人心寒，讀者覺得她有一洗演技差的印象嗎？（劇照）

1.「朴涎鎮」林智妍飾

林智妍飾演「朴涎鎮」一角後雖曾被批表情過於誇張，但仍獲大部分觀眾稱讚，甚至覺得成功打破她以前演技差的說法。林智妍充分演出賢妻良母和霸凌者兩者完全相反的氛圍，高高在上奸笑和對受害者狠毒的表情令人印象深刻。

廉惠蘭向來是演技派，任何一個小動作都非常有戲！（劇照）

2.「姜賢南」廉惠蘭 飾

廉惠蘭飾演的「姜賢南」在劇中是宋慧喬的得力助手，但同時是一位慘遭丈夫家庭暴力對待的弱質女子，每次見到她忍痛被暴打都令人非常心痛。廉惠蘭向來是演技派代表，劇迷大讚她利用小動作、眼神和語氣等，將「想殺死丈夫」的絕望表現得淋漓盡致！

朴志雅就計是MVP的話應該沒有讀者不同意？（劇照）

3.「鄭美熙」朴志雅飾

宋慧喬母親「鄭美熙」由朴志雅飾演，果然一登場就正為了全劇MVP。劇迷激讚她扮演酒精中毒者的演技出色，成功演出瘋子的感覺並快速帶觀眾入戲。有人亦講到朴志雅每次出場都充滿衝擊力，不論是一頭橙髮或驚人對白也會一秒討厭指數上升。